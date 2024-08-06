誤交網友？桃園升國一女生失蹤2天 雲林男子屋裡找到

即將升國一的桃園縣11歲黃姓女童昨天凌晨離家出走，家人發現報警找人，警方透過監視系統協尋追查，發現她與一男子在火車站會合後搭車往雲林，桃園警方通報雲林再一路追查，終在今晚在一名21歲男子租屋處找到黃女，男子和女童是在網路結識。

黃媽媽說，昨天早上7點多女童的外婆敲房門，發現孩子不見了，馬上聯繫安親班也說沒去，對女兒突如其來的失蹤，立刻請社區調閱監視器，才發現女童竟在凌晨4點半就從家裡出門，趕緊向警方報案，從路口監視器，看到女童離開社區後獨自一人往桃園火車站方向走，並約在5點與一男子會合。

當時女兒除了背包還帶一個大包包，黃媽媽說，女兒帶了不少行李，一定是要出遠門，後來查出她搭火車南下在雲林斗南火車站下車，並搭計程車到虎尾安慶國小附近，之後就不見人影。家人還透過網路協尋，但一天多下來始終沒下文，大家心急如焚，趕緊趕往雲林找人。

虎尾分局依監視器線索，在女子最後現身的安慶國小一帶展開地毯式搜索，今天下午六時四十分，警方在一男子的租屋處找到她，並帶回警所與母親會合，同時將租屋男帶回了解案情。