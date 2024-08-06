聽新聞
test
0:00 / 0:00
誤交網友？桃園升國一女生失蹤2天 雲林男子屋裡找到
即將升國一的桃園縣11歲黃姓女童昨天凌晨離家出走，家人發現報警找人，警方透過監視系統協尋追查，發現她與一男子在火車站會合後搭車往雲林，桃園警方通報雲林再一路追查，終在今晚在一名21歲男子租屋處找到黃女，男子和女童是在網路結識。
黃媽媽說，昨天早上7點多女童的外婆敲房門，發現孩子不見了，馬上聯繫安親班也說沒去，對女兒突如其來的失蹤，立刻請社區調閱監視器，才發現女童竟在凌晨4點半就從家裡出門，趕緊向警方報案，從路口監視器，看到女童離開社區後獨自一人往桃園火車站方向走，並約在5點與一男子會合。
當時女兒除了背包還帶一個大包包，黃媽媽說，女兒帶了不少行李，一定是要出遠門，後來查出她搭火車南下在雲林斗南火車站下車，並搭計程車到虎尾安慶國小附近，之後就不見人影。家人還透過網路協尋，但一天多下來始終沒下文，大家心急如焚，趕緊趕往雲林找人。
虎尾分局依監視器線索，在女子最後現身的安慶國小一帶展開地毯式搜索，今天下午六時四十分，警方在一男子的租屋處找到她，並帶回警所與母親會合，同時將租屋男帶回了解案情。
據了解，11歲女童國小剛畢業，今年剛要升國一，暑假在網路認識這名21歲男子，兩人網路交談融洽，女童說心情不好，想離開家出去散散心，兩人邀約男子到桃園接她南下雲林相見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言