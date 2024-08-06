影／馬力太強！中古車行員工沒開過 BMW M5街頭飄移撞進民宅

新北市林口區今天下午有1輛BMW M5失控飄移衝撞路旁民宅，撞破店面玻璃門碎片滿地，車內1男1女腦震盪、腰痛送醫，肇事駕駛是中古車行25歲員工，疑因沒開過這種性能房車，車速過快操作不當釀成車禍。

BMW M5被車商定位為豪華性能房車，4.4升V8雙渦輪雙渦流引擎結合電力混合驅動，依不同年份款式，最大馬力高達600至727匹馬力不等，從0到100公里加速只要3.5秒，經驗不足的車手若開太快，難以駕馭。

今天下午2時許，林口地區某中古車行4名員工，開著公司的M5要去戶外幫車子拍照，由25歲江男負責開車，剛離開車行不久就在南勢四街出車禍。從監視器畫面可以看出，車輛行進間失控左右飄移，雖然駕駛連續打方向盤嘗試修正路線仍失敗，接著橫向打滑飄移，再衝撞路旁店面，同時波及2輛路邊汽車、1輛機車。

事故發生後，車上4人驚魂未定陸續下車，後座30歲何姓男子與27歲張姓女子，分別因腰痛及腦震盪被救護車送往林口長庚醫院，右前座26歲王姓男子和江姓駕駛沒有受傷。