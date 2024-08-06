台中男輕裝登咬人狗坑步道迷途 警搜尋1小時助脫困

60多歲詹姓男子日前輕裝到台中太平山區咬人狗坑步道健行，途遇大雨且迷路，報案求助，警方上山搜尋約1小時，成功協助詹男下山；警籲民眾攀登步道應攜裝備，免生意外。

台中市警察局太平分局今天表示，坪林派出所警員洪嘉澤、楊子樺及實習生張雅惠，3日下午3時多接獲詹男報案稱，因登山遇雨受困太平區咬人狗坑步道內，且因迷路請求警方協助。

警方先行安撫詹男情緒，並告知咬人狗坑步道為熱門健行景點，不用過度緊張，員警並請詹男描述附近山景或明顯標的物，經詹男向警方大致說明附近特徵、

警方分析後，研判應是在登山步道岔路內，隨即前往搜尋。

經員警上山搜尋約1小時，順利發現詹男身影並協助脫困，雖詹男全身遭大雨淋濕，所幸無大礙，由員警載返派出所並提供熱食讓他恢復能量。

詹男向警方表示，他平常無特別健行登山興趣，當天簡單輕裝前往健行，不料卻遇大雨且迷路，一時不知所措才報警，對警方協助非常感謝。

警方呼籲，民眾山區攀登步道，應注意天候狀況，且應攜帶雨具等相關裝備，避免發生意外。