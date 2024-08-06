快訊

奧運田徑／楊俊瀚復活賽20秒73 分組第3無緣準決賽

持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胎兒趕出頭來不及送醫 高雄消防現地接生罕見「人魚寶寶」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名懷胎36周的孕婦日前到興達觀光魚市逛街，結果逛到一半突然腹痛，如廁時發現寶寶急著探頭，高雄市消防局獲報後到場，由於寶寶已經露頭，兩名高級救護員果斷「現地」接生，迎來罕見的人魚寶寶，剛出生的嬰兒一度沒呼吸，幸急救後冒出哭聲，才鬆一口氣，母子送醫後均安。

「人魚寶寶」是指孕婦羊水沒破，羊膜包住寶寶、羊水和胎盤一起生產，多半出現在早產的胎兒，因機率僅8萬分之1，屬於相當罕見的情況。

高雄一名30多歲的孕婦，日前到興達觀光魚市逛街時突然腹痛，如廁時發現肚裡的胎兒急著出頭，嚇得孕婦跟家人急著通報消防局協助。

高雄市消防局茄萣分隊獲報後，派出救護人員蘇沐涵、王裕賢及義消薛浩澤趕往現場，由於孕婦已是第二胎，救護車組到達時，寶寶已經探頭。

具有高級救護員資格的蘇沐涵、王裕賢考量現場距離最近醫院有30分鐘車程，若前往醫院恐怕來不及接生，當機立斷在現場迎接寶寶的到來。

蘇沐涵、王裕賢先在救護車上準備毛毯，隨後安頓好孕婦，靠著訓練所學及經驗，經過幾次規律的出力，成功將寶寶產出。

原以為寶寶產出就完成任務，結果寶寶離開媽媽身體時，仍包覆著羊膜囊，也就是俗稱的「人魚寶寶」，雖然剪開羊膜，但寶寶呼吸、心跳都不穩定，肌張力不足，又沒聽見哭聲，一完成生產馬上又對寶寶急救。

所幸經過蘇沐涵、王裕賢的努力，成功在救護車上傳出寶寶的哭聲，成功讓寶寶恢復自主呼吸，在場3名救護人員才終於緊張已久的心情，後續順利送往醫院，母子均安。

高雄市消防局接生「人魚寶寶」並非首次，去年6月仁武分隊也接獲一件急產通報，接生時同樣也是早產的「人魚寶寶」，所幸救護人員秉持專業，圓滿完成任務，兩次救護母子均安。

茄萣分隊小隊長陳瑞旻說，蘇沐涵、王裕賢都具有高級救護員資格，但碰到接生「人魚寶寶」仍是首次，兩人靠著專業，果斷在現場完成接生，也是展現平時訓練成果。

高雄市消防局茄萣分隊日前接獲孕婦急產，兩名高級救護員現地在救護車接生「人魚寶寶」，母子均安。圖為救護人員模擬當時狀況。高雄市消防局提供
高雄市消防局茄萣分隊日前接獲孕婦急產，兩名高級救護員現地在救護車接生「人魚寶寶」，母子均安。圖為救護人員模擬當時狀況。高雄市消防局提供

孕婦 接生 消防員 高雄市

相關新聞

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

台中大雅區知名的「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳「經營不善歇業」，疑似員工在官方LINE發文，「在睡夢中被通知」「老闆跑路了...

影／中古車行25歲員工沒開過這種性能房車　BMW M5街頭飄移撞進民宅

新北市林口區今天下午有1輛BMW M5失控飄移衝撞路旁民宅，撞破店面玻璃門碎片滿地，車內1男1女腦震盪、腰痛送醫，肇事駕...

胎兒趕出頭來不及送醫 高雄消防現地接生罕見「人魚寶寶」

高雄一名懷胎36周的孕婦日前到興達觀光魚市逛街，結果逛到一半突然腹痛，如廁時發現寶寶急著探頭，高雄市消防局獲報後到場，由...

桃園移工酒駕載同鄉高速闖紅燈 猛撞休旅車彈飛釀1死1昏迷

桃園火車站商圈今凌晨發生一起死亡車禍，一名菲律賓籍移工載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈...

影／台中驚傳街友美工刀劃頸濺血 領便當爆口角殺人未遂聲押

台中火車站前昨晚發生街友持刀傷人案，沈姓街友因領便當一事，質疑另一名傅姓街友伙食較多上前攀談，但對方不想搭理趕走他，未料...

通霄海邊防風林車內1男2女死亡案 檢方今相驗排除外力介入

苗栗縣通霄鎮海邊防風林3日發生一起疑似車內輕生3死案件， 檢方今相驗確認死因均是一氧化碳中毒，由於當時車未熄火，車門未上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。