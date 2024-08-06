胎兒趕出頭來不及送醫 高雄消防現地接生罕見「人魚寶寶」

高雄一名懷胎36周的孕婦日前到興達觀光魚市逛街，結果逛到一半突然腹痛，如廁時發現寶寶急著探頭，高雄市消防局獲報後到場，由於寶寶已經露頭，兩名高級救護員果斷「現地」接生，迎來罕見的人魚寶寶，剛出生的嬰兒一度沒呼吸，幸急救後冒出哭聲，才鬆一口氣，母子送醫後均安。

「人魚寶寶」是指孕婦羊水沒破，羊膜包住寶寶、羊水和胎盤一起生產，多半出現在早產的胎兒，因機率僅8萬分之1，屬於相當罕見的情況。

高雄一名30多歲的孕婦，日前到興達觀光魚市逛街時突然腹痛，如廁時發現肚裡的胎兒急著出頭，嚇得孕婦跟家人急著通報消防局協助。

高雄市消防局茄萣分隊獲報後，派出救護人員蘇沐涵、王裕賢及義消薛浩澤趕往現場，由於孕婦已是第二胎，救護車組到達時，寶寶已經探頭。

具有高級救護員資格的蘇沐涵、王裕賢考量現場距離最近醫院有30分鐘車程，若前往醫院恐怕來不及接生，當機立斷在現場迎接寶寶的到來。

蘇沐涵、王裕賢先在救護車上準備毛毯，隨後安頓好孕婦，靠著訓練所學及經驗，經過幾次規律的出力，成功將寶寶產出。

原以為寶寶產出就完成任務，結果寶寶離開媽媽身體時，仍包覆著羊膜囊，也就是俗稱的「人魚寶寶」，雖然剪開羊膜，但寶寶呼吸、心跳都不穩定，肌張力不足，又沒聽見哭聲，一完成生產馬上又對寶寶急救。

所幸經過蘇沐涵、王裕賢的努力，成功在救護車上傳出寶寶的哭聲，成功讓寶寶恢復自主呼吸，在場3名救護人員才終於緊張已久的心情，後續順利送往醫院，母子均安。

高雄市消防局接生「人魚寶寶」並非首次，去年6月仁武分隊也接獲一件急產通報，接生時同樣也是早產的「人魚寶寶」，所幸救護人員秉持專業，圓滿完成任務，兩次救護母子均安。