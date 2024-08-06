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桃園移工酒駕載同鄉高速闖紅燈 猛撞休旅車彈飛釀1死1昏迷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園火車站商圈今凌晨發生一起死亡車禍，一名菲律賓籍移工載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈直行的小客車，2人當場噴飛重摔在地，騎士重傷昏迷、後座同鄉當場慘死，警方經酒測發現騎士酒測值高達1.2 Mg/L，目前仍在醫院搶救。

警方指出，30歲菲律賓籍男移工阿一今凌晨1點33分許騎車，後載29歲同鄉友人阿伊沿成功路往民權路方向行駛，結果行經路口時高速闖越紅燈，與綠燈直行一名陳姓男駕駛的小客車發生嚴重碰撞，2人當場噴飛重摔在地，小客車右側車頭全爛，隨即失控向左前方撞上路邊店家樑柱，一旁騎士目睹當場嚇壞，現場相當駭人。

員警獲報後立即趕抵現場，發現機車後座阿伊當場頭殼破裂死亡，騎士阿一則重傷昏迷，經救護人員緊急送往林口長庚醫院急救，目前昏迷指數為3；經警方實施測驗，陳姓男子酒精反應為零，然而阿一經抽血換算，酒測值竟高達1.2 Mg/L嚴重超標，警方初步研判機車闖紅燈為肇事主因，後續詳細肇責待進一步調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園一名菲律賓籍移工今凌晨載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈直行的小客車，騎士重傷昏迷、後座同鄉當場慘死，警方經酒測發現騎士酒測值高達1.2 Mg/L。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名菲律賓籍移工今凌晨載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈直行的小客車，騎士重傷昏迷、後座同鄉當場慘死，警方經酒測發現騎士酒測值高達1.2 Mg/L。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名菲律賓籍移工今凌晨載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈直行的小客車，小客車右前車頭嚴重毀損，可見撞擊力道之大。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名菲律賓籍移工今凌晨載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈直行的小客車，小客車右前車頭嚴重毀損，可見撞擊力道之大。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名菲律賓籍移工今凌晨載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈直行的小客車，警方經酒測發現騎士酒測值高達1.2 Mg/L。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名菲律賓籍移工今凌晨載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈直行的小客車，警方經酒測發現騎士酒測值高達1.2 Mg/L。記者周嘉茹／翻攝

移工 酒駕

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