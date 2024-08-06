桃園移工酒駕載同鄉高速闖紅燈 猛撞休旅車彈飛釀1死1昏迷

桃園火車站商圈今凌晨發生一起死亡車禍，一名菲律賓籍移工載著同鄉友人行經桃園區中正路與成功路二段口，高速闖紅燈撞上一輛綠燈直行的小客車，2人當場噴飛重摔在地，騎士重傷昏迷、後座同鄉當場慘死，警方經酒測發現騎士酒測值高達1.2 Mg/L，目前仍在醫院搶救。

警方指出，30歲菲律賓籍男移工阿一今凌晨1點33分許騎車，後載29歲同鄉友人阿伊沿成功路往民權路方向行駛，結果行經路口時高速闖越紅燈，與綠燈直行一名陳姓男駕駛的小客車發生嚴重碰撞，2人當場噴飛重摔在地，小客車右側車頭全爛，隨即失控向左前方撞上路邊店家樑柱，一旁騎士目睹當場嚇壞，現場相當駭人。

員警獲報後立即趕抵現場，發現機車後座阿伊當場頭殼破裂死亡，騎士阿一則重傷昏迷，經救護人員緊急送往林口長庚醫院急救，目前昏迷指數為3；經警方實施測驗，陳姓男子酒精反應為零，然而阿一經抽血換算，酒測值竟高達1.2 Mg/L嚴重超標，警方初步研判機車闖紅燈為肇事主因，後續詳細肇責待進一步調查釐清。

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