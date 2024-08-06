載運油漆原料貨車國道爆胎起火 駕駛與助理急逃生
1輛載運油漆原料的大貨車今天行經國道3號南下122.1公里後龍路段，輪胎爆裂後起火燃燒，濃煙火舌直竄天際，所幸駕駛、助理及時逃生，由苗栗縣消防局出勤協助撲滅火勢。
苗栗縣消防局指出，中午12時許接獲通報，國道3號南下122.1公里後龍地磅站前，1輛大貨車起火燃燒，隨即派遣竹南分隊人車趕往搶救，抵達現場發現貨車右後輪胎破裂，火舌已經蔓延至車上運送的貨物。
貨車駕駛沈姓男子（35歲）表示，原本和助手從桃園載送油漆原料，要前往台中交貨，行經國道3號後龍路段，後輪突然爆裂摩擦出火花，隨即起火燃燒。
這名駕駛指出，曾試圖拿滅火器自救，但因車斗載運油漆原料易燃，輪胎起火後濃煙、火勢猛烈，根本來不及，趕緊打119求援，所幸自己和助理及時逃生，都沒有受傷。
火勢經消防隊及時灌救後，約30分鐘順利撲滅，也未波及其他車輛，至於詳細起火原因和財物損失，仍待進一步調查、估算。
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