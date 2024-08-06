影／台中驚傳街友美工刀劃頸濺血 領便當爆口角殺人未遂聲押

台中火車站前昨晚發生街友持刀傷人案，沈姓遊民因領便當一事，質疑另一名傅姓街友伙食較多上前攀談，但對方不想搭理趕走他，未料沈懷恨在心拿了把美工刀趁傅睡覺時，朝他脖子、肩膀劃了2刀，釀傅當場濺血所幸未傷及動脈無生命危險，警方逮人後檢方依殺人未遂罪嫌將沈聲押。

台中第一分局調查，沈男（42歲）昨下午在台中火車站前一帶，要去找朋友聊天時發現正在附近吃東西的傅男（61歲），沈自認他領到比較多便當，好奇下就上前詢問，但傅因為正在用餐不想被打擾，加上根本就不認識沈，不耐煩下就出言驅趕要他離開。

結果沈男以此懷恨在心，不知從何撿來1把美工刀，昨晚下午、晚上沿途遍尋傅想要報仇，晚上9點多見沈在台灣大道、綠川東街橋下，且沈已經躺下要就寢，沈竟趁其不備持刀畫傷他脖子、肩膀，傅痛到驚醒發現身上濺血，嚇得摀住傷口跑到附近超商請求叫救護車。

沈眼見闖禍，也自行到一旁的旅社拜託店家報案，警方獲報趕赴現場，當場逮獲行凶的沈男，他則表示當時因領便當一事起口角，又因衝動才持刀傷人。