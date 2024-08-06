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通霄海邊防風林車內1男2女死亡案 檢方今相驗排除外力介入

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮海邊防風林3日發生一起疑似車內輕生3死案件， 檢方今相驗確認死因均是一氧化碳中毒，由於當時車未熄火，車門未上鎖，也無外力介入跡證，初步排除加工自殺可能，面對相驗結果家屬均無意見，檢方結案後遺體已發還。

檢警調查，廖姓男子（34）與邱姓女子（33）、詹姓女子（33），3日傍晚被當地民眾發現時，一同陳屍租賃轎車內，車上有空藥包及礦泉水，經調閱通聯研判3人是網路相約輕生。

檢方今天上午11點多前往殯儀館相驗遺體，確認3具遺體均無明顯外傷，死因均是一氧化碳中毒，且從車門未上鎖情況研判，當時並無外力限制逃生，排除加工自殺可能。

據了解，死者家屬都很清楚3人生前有輕生傾向，對於相驗結果均無意見，也認為無解剖必要。由於死者都是外地人，相驗後隨即將遺體運回戶籍所在地善後。

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檢方今天上午11點多前往殯儀館相驗遺體，確認3具遺體均無明顯外傷，死因均是一氧化碳中毒，並排除加工自殺可能。記者吳傑沐／攝影
檢方今天上午11點多前往殯儀館相驗遺體，確認3具遺體均無明顯外傷，死因均是一氧化碳中毒，並排除加工自殺可能。記者吳傑沐／攝影

一氧化碳中毒 遺體

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