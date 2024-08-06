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小貨車涉未讓幹線車先行 騎士衝出撞上心臟破裂亡
63歲邱姓小貨車司機，今年2月2日行經台北市北投區立農街一段與吉利街123巷8弄口，涉未讓幹線車先行，貿然穿越路口，這時67歲曾姓婦人騎車經無號誌路口，未減速慢行猛力撞上貨車，婦人人車倒地，送醫急救心臟破裂死亡。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴邱姓司機。
起訴指出，2月2日下午2時許，邱姓司機沿著沿吉利街123巷8弄西向東方向行駛，曾姓婦人沿立農街一段南向北行駛，邱涉未讓幹線車先行，貿然穿越路口，曾婦則是行經無號誌路口未減速慢行、作隨時停車準備，撞上邱的小貨車右側車身，人車倒地，送醫搶救1個多小時後，因胸部挫傷、肋骨骨折、肺挫傷導致心臟破裂、心包囊填塞死亡。
邱姓司機無酒駕情勢，留在現場處理承認是肇事者，坦承涉犯過失致死罪嫌。士林地檢署依行車事故鑑定意見書，認為車禍發生時，支線道車未讓幹線道車先行，而有過失，依過失致死罪嫌起訴邱姓司機。
北投分局呼籲，行經無號誌路口應減速慢行並注意車前狀況及路況，除確實遵守停讓規定外，支線道並應讓幹線道車先行，以維護交通秩序安全。
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