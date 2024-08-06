影／小黃拋錨卡萬芳醫院前 北警徒手推車…暖心喊「別擋救護車」
陳姓男子是計程車司機，日前在北市萬芳醫院前等待載客，車輛卻突然拋錨無法動彈，陳男還在苦惱之際，巡邏員警發現後上前關心，由於過去有相關處理經驗，要求陳男進入駕駛座拉掉手煞車、打N檔，用徒手方式把車輛推到路邊安全處，執勤時脫口而出一句「不要擋到救護車」，順利化解可能的交通問題。
文山二興隆派出所巡佐包聖慶、警員楊朝鈞日前執行巡邏，發現一輛計程車在萬芳醫院前打開引擎蓋，認為怪異上前詢問，確認車輛不明原因拋錨熄火，由於車輛卡在救護車快速通道，會影響通行，立刻決定以徒手推車方式處理。
警方要陳男座上車，把手煞車放下後，打空檔並握好方向盤，由員警協力在車後推車，把故障車輛移置路邊安全處所，迅速排除交通障礙，處理過程中，員警脫口而出的一句「不要擋到救護車」，讓陳男感受到警察為民服務的熱情，事後頻頻感激不已。
警方呼籲，駕駛人行車前應先檢查車輛設備及油量情形，以免行車途中故障導致意外，車輛故障時亦勿驚慌失措，可撥打110報案專線或道路救援電話尋求協助。
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