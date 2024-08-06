聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三峽4車連環追撞！小貨車慘遭大卡車前後夾擊 司機雙腿骨折受困
新北市三峽國中前方今天上午發生4輛車連環追撞，其中1輛小貨車前後被曳引大卡車夾擊，駕駛艙整個撞爛嚴重變形潰縮，48歲陳姓司機命大，被消防隊用破壞器材救出，雙腳骨折、意識清醒，送土城長庚醫院手術。
據了解，今天上午9時許，55歲李姓女子駕駛小轎車，行駛在三峽區復興路外側車道，因閃避前方公車突然切換到內側車道，導致後方由61歲陳姓司機駕駛的曳引砂石車，緊急煞車仍撞上。
這時砂石車後方由48歲陳姓司機駕駛的小貨車，又被後方55歲柯姓司機駕駛的曳引油槽車追撞。小貨車再向前推撞，導致前後遭2輛大卡車夾擊，駕駛艙高度剛好迎面撞上堅硬的砂石車後車斗，整個撞爛嚴重變形潰縮，司機受困其中，景象相當嚇人。
消防隊獲報趕抵，幸好受困的陳姓司機意識仍很清醒，消防隊員花了40幾分鐘才將3輛車分開、使用破壞器材撐開複雜變形的駕駛艙，救出受困司機，連忙交由救護車送醫急救。
現場交通嚴重受阻，警方派員疏導管制通行，並依規定繪測記錄處理，詳細事故過程與肇責比例尚待調閱監視器，進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言