影／三峽4車連環追撞！小貨車慘遭大卡車前後夾擊 司機雙腿骨折受困

新北市三峽國中前方今天上午發生4輛車連環追撞，其中1輛小貨車前後被曳引大卡車夾擊，駕駛艙整個撞爛嚴重變形潰縮，48歲陳姓司機命大，被消防隊用破壞器材救出，雙腳骨折、意識清醒，送土城長庚醫院手術。

據了解，今天上午9時許，55歲李姓女子駕駛小轎車，行駛在三峽區復興路外側車道，因閃避前方公車突然切換到內側車道，導致後方由61歲陳姓司機駕駛的曳引砂石車，緊急煞車仍撞上。

這時砂石車後方由48歲陳姓司機駕駛的小貨車，又被後方55歲柯姓司機駕駛的曳引油槽車追撞。小貨車再向前推撞，導致前後遭2輛大卡車夾擊，駕駛艙高度剛好迎面撞上堅硬的砂石車後車斗，整個撞爛嚴重變形潰縮，司機受困其中，景象相當嚇人。

消防隊獲報趕抵，幸好受困的陳姓司機意識仍很清醒，消防隊員花了40幾分鐘才將3輛車分開、使用破壞器材撐開複雜變形的駕駛艙，救出受困司機，連忙交由救護車送醫急救。