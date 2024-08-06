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台南狠母把女童抓腳倒吊像扛沙包 社會局介入了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

有網友在網路社群PO文指出，昨天晚間8時許永康區中華二路一間全家便利商店發生不當管教案件，一名小女孩在地上哭不停，女孩媽媽直接用手抓小孩的腳，整個人倒吊著提起，再像扛沙包一樣抱起來離去。

台南市政府社會局表示昨天晚間接獲通報有兒少於超商遭家屬不當對待情事，即派社工介入處理，當下家屬配合度不佳，考量後續兒少安全，即啟動兒少緊急安置，將家屬與兒少進行隔離，後續由社工持續進行輔導。

另有關家屬不當對待部分，將以違反兒權法第49條情事，依同法第97條、102條裁罰開立家屬強制親職教育。

爆料民眾說，事發在昨天晚上8點多一進去超商就看到1桌母女，小女孩一直在哭了，媽媽直接用手抓小女孩的腳起來，當下看到感覺不太妙認為小女孩有危險，後面就一直跟著她們觀察，那個媽媽都是用拉的而不是用牽的，小女孩依然一直在哭，媽媽就把她丟在原地在遠處看著她哭，他直接報警了 。

在警察來之前也有一個路人阿公在跟她吵，據了解，那個媽媽前面就有打小孩了，小孩要喝養樂多不給她喝直接拿養樂多敲她的頭，在她面前吃東西不給她吃，然後小女孩會趴在地上是因為小女孩打翻東西 她就直接踢小女孩的椅子，導致小女孩就直接摔下去趴在地上。影片曝光後，網友紛紛痛批這位媽媽太離譜！

社會局表示，民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。

昨晚在台南市一家超商媽媽用手抓起女孩的腳，讓小女孩整個倒吊著被提起，再像沙包一樣扛著離開眾，涉不當兒少對待，網友用手機拍下來，並當下直接報警。圖／取自爆料公社二社
昨晚在台南市一家超商媽媽用手抓起女孩的腳，讓小女孩整個倒吊著被提起，再像沙包一樣扛著離開眾，涉不當兒少對待，網友用手機拍下來，並當下直接報警。圖／取自爆料公社二社

兒少法 家暴 小孩

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