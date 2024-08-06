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驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

影／台26線尖山段曳引車司機路肩下車尿尿 轎車竟衝上來撞死他

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣恆春警分局4日上午接獲報案，台26線尖山段南下車道發生死亡車禍，營業貨運曳引車尤姓司機臨停下車在路邊上廁所，經遭後方曾姓女子開車衝入路肩撞上尤姓男子，尤男頭部外傷、四肢骨折，送醫不治。汽車駕駛曾女酒測值為零，疑因恍神、疲勞駕駛釀禍，涉過失致死罪，警方函送檢方偵辦。

全案發生在8月4日上午9點，台26線尖山段11.6公里處南下車道發生死亡車禍，54歲尤姓男子駕駛營業貨運曳引車臨停台26線11.6公里處南向外側機慢車道上，下車站立於曳引車右側外側路肩，疑似要上廁所。

39歲曾姓女子駕駛轎車從台26線北向南行駛，衝入南向路肩撞擊尤姓男子，尤男傷重送恆春南門醫院急救不治死亡。曾女車上還載有一名女乘客，兩人都未受傷。

警方對曾女酒測，酒測值為零，疑因恍神或疲勞駕駛而肇事，檢方昨5日相驗，研判交通事故導致頭部外傷及四肢骨折。曾女涉過失致死罪，警方函送地檢方偵辦。

警方呼籲，開車應保持高度注意力，隨時注意周遭狀況，確保行車安全。

台26線尖山段是通往恆春必經道路，在台26線8.4公里到13.7公里原本設有區間測速，但目前仍送修中。

曳引車駕駛臨停路旁下車先整理貨物後，繞到一旁上廁所，當場遭後方白色轎車撞上。記者劉星君／翻攝
曳引車駕駛臨停路旁下車先整理貨物後，繞到一旁上廁所，當場遭後方白色轎車撞上。記者劉星君／翻攝
肇事白色轎車。記者劉星君／翻攝
肇事白色轎車。記者劉星君／翻攝
曳引車駕駛臨停路旁下車先整理貨物後，繞到一旁上廁所，當場遭後方白色轎車撞上。記者劉星君／翻攝
曳引車駕駛臨停路旁下車先整理貨物後，繞到一旁上廁所，當場遭後方白色轎車撞上。記者劉星君／翻攝

交通事故 恆春 曳引車 過失致死

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