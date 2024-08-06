影／台26線尖山段曳引車司機路肩下車尿尿 轎車竟衝上來撞死他

屏東縣恆春警分局4日上午接獲報案，台26線尖山段南下車道發生死亡車禍，營業貨運曳引車尤姓司機臨停下車在路邊上廁所，經遭後方曾姓女子開車衝入路肩撞上尤姓男子，尤男頭部外傷、四肢骨折，送醫不治。汽車駕駛曾女酒測值為零，疑因恍神、疲勞駕駛釀禍，涉過失致死罪，警方函送檢方偵辦。

全案發生在8月4日上午9點，台26線尖山段11.6公里處南下車道發生死亡車禍，54歲尤姓男子駕駛營業貨運曳引車臨停台26線11.6公里處南向外側機慢車道上，下車站立於曳引車右側外側路肩，疑似要上廁所。

39歲曾姓女子駕駛轎車從台26線北向南行駛，衝入南向路肩撞擊尤姓男子，尤男傷重送恆春南門醫院急救不治死亡。曾女車上還載有一名女乘客，兩人都未受傷。

警方對曾女酒測，酒測值為零，疑因恍神或疲勞駕駛而肇事，檢方昨5日相驗，研判交通事故導致頭部外傷及四肢骨折。曾女涉過失致死罪，警方函送地檢方偵辦。

警方呼籲，開車應保持高度注意力，隨時注意周遭狀況，確保行車安全。