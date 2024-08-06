AI巡防立功！男酒駕遭扣牌買假車牌上路 桃警查獲送辦
新北市一名52歲蘇姓男子日前因酒駕遭吊扣車牌，竟異想天開在網路上購買假車牌懸掛上路，昨上午開車到桃園市上班途中，被大園區警方以AI巡防系統發現當場查獲，全案依偽造特種文書罪嫌移送法辦。
警方指出，近年來不肖民眾為逃漏稅金、因案車輛號牌遭吊扣（銷），甚至為隱藏犯罪行跡嫁禍他人，竟鋌而走險上網購買假車牌懸掛，問題日益嚴重，為此桃園市刑事警察大隊研發「桃園AI巡防系統」，在巡邏車上加裝智能鏡頭，利用員警巡邏時將行動車牌辨識、即時影像傳輸、緊急通報等特殊功能，回傳並與警政署資料庫連線，讓偽造車牌、偷竊車輛及使用贓車等違法行為無所遁形。
大園警分局表示，觀音分駐所員警昨上午7點多巡邏行經觀音甘泉寺附近時，車上的AI巡防系統突然發出警示，辨識出前方一輛小客車疑似懸掛假車牌，員警隨即上前將該車攔下盤查。
蘇姓駕駛見事跡敗露，只好坦承他是因酒駕遭吊扣車牌，便在網路上以3千元購買2面假車牌，讓他能繼續開車上路，警詢後依偽造特種文書罪將蘇男移送桃園地檢署偵辦。
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