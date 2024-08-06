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零工男撞癱作業員判賠1476萬 月薪17K要用72年來賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄打零工的張姓男子前年7月13日違規闖紅燈，撞傷黃姓女子，黃女腦部重傷，送醫昏迷指數10，有意識障礙，要靠鼻胃管灌食及氣切維持呼吸，事後黃女及家屬向張男求償1668萬餘元，法院審理後，判張應賠1476萬，以張打零工月薪1萬7000元計算，得不吃不喝工作72年才能還完。

判決指出，前年7月13日上午10時許，張男駕駛汽車行經屏東縣萬丹鄉中興路1段，卻闖紅燈害綠燈直行的黃女撞上，黃女當場倒地不起，送醫急救雖撿回一命，但腦部受損，喪失生活能力。

黃女事故時41歲，正值壯年，家屬計算以黃女每月7萬多元月薪計算，到他65歲時的勞動力減損約1402萬5258元，另黃女女兒、父親也對張男求償，包含醫藥費、看護、精神慰撫金等，合計求償1668萬餘元。

張男挨告後見龐大求償金，主張黃女家屬求償金額過高，他賠不出來。不過，高雄地院簡易庭認為，事故是張男闖紅燈所致，黃女經醫院鑑定後，對照原先日常生活表現，全人障礙已達85%，日常生活都需旁人幫助，黃女家屬求償有理。

法官重新計算黃女應可求償金額，加總後黃女家人合計可請求金額為1527萬0224元，扣除黃女已領取的強制險，判張男應賠償黃女及黃女家屬1476萬餘元，若以張男打零工月薪1萬7000元計算，得不吃不喝工作72年才能還完。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

交通事故 屏東縣 月薪

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