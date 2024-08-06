影／新北男酒後路邊偷機車 逛大街半小時遭逮一查…竟無照

新北市34歲張姓慣竊昨天上午酒後在板橋區閒晃時，發現1輛停在路邊的機車忘了拔鑰匙，竟直接將車騎走，車主返回時發現車輛遺失立即報警。板橋警方調閱監視器鎖定機車行蹤，立即啟動攔截圍捕，半小時內將張男攔下，發現他酒測值超標還無照駕駛，詢後依竊盜罪嫌移送法辦，並開立酒駕及無照駕駛罰單。

據了解，昨天上午10時許71歲蘇姓男子將機車停在板橋區廣和街路邊，但一時疏忽忘了拔鑰匙，不久後返回欲騎車時發現機車不翼而飛立即報警。板橋警方調閱監視器，發現該輛機車出現在板橋與中和交界處，竊取機車的竟是轄內竊盜慣犯，立即調派線上警力前往攔截圍捕，順利在中和將該輛張男攔下。

警方攔下張男後發現他渾身酒氣，立即對他進行酒測，果然發現酒測值超標，但未達公共危險標準，警方詢後依道路交通管理處罰條例告發酒駕、無照駕駛等違規，並將張男依竊盜罪嫌移送法辦。

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