杜絕噪音！桃園無照男20萬改管遭罰萬元 百萬杜卡迪也被抓
為了杜絕改裝噪音車，桃園市環、警、監持續攜手執行稽查勤務，昨晚在桃園區泰昌三街忠孝公園旁籃球場設置檢測噪音儀器，針對在道路行駛的噪音車輛加強攔檢，共攔查26輛，噪音超標12輛，均由環保人員當場開單告發，並通知複驗。
桃園市政府環保局、市警局桃園分局、監理單位持續努力不懈地執行稽查取締噪音車及防制危險駕車勤務，深夜直至黎明堅守崗位，針對酒後駕車、無照駕駛及非法改裝排氣管車輛展開強力執法，拒絕非法噪音車輛危害。
警方昨晚執行靜逃專案，攔查一輛紅色改裝機車，張姓車主表示花了20萬添購設備，為的就是追求速度及流行，不料卻因為排氣管聲音過大被員警攔查，測出音量達105分貝，超標15分貝開罰3600元，另因本身無照駕駛又加罰6000元，合計噴飛將近1萬元；還有一名張姓駕駛騎乘義大利進口杜卡迪大型重機車，新車價格約百萬，也當場測出音量100分貝，超標7分貝，加上使用非認證的排氣管，必須開罰3000元。
另外桃園警分局表示，暑期學子們較無課業壓力，學校及家庭監督也隨之降低，難免會有危險駕車、毒品、詐欺等問題產生，不得不加強防範，今年「青春專案」六大工作主軸為「掃蕩毒品」、「查緝黑幫」、「打擊詐欺」、「保護兒少」、「淨化環境」、「加強宣導」，將採多元化犯罪預防宣導方式，預防偏差行為及被害，營造健康成長環境，希望學子們可以過個充實正向及優質安全的暑假。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言