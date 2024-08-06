杜絕噪音！桃園無照男20萬改管遭罰萬元 百萬杜卡迪也被抓

為了杜絕改裝噪音車，桃園市環、警、監持續攜手執行稽查勤務，昨晚在桃園區泰昌三街忠孝公園旁籃球場設置檢測噪音儀器，針對在道路行駛的噪音車輛加強攔檢，共攔查26輛，噪音超標12輛，均由環保人員當場開單告發，並通知複驗。

桃園市政府環保局、市警局桃園分局、監理單位持續努力不懈地執行稽查取締噪音車及防制危險駕車勤務，深夜直至黎明堅守崗位，針對酒後駕車、無照駕駛及非法改裝排氣管車輛展開強力執法，拒絕非法噪音車輛危害。

警方昨晚執行靜逃專案，攔查一輛紅色改裝機車，張姓車主表示花了20萬添購設備，為的就是追求速度及流行，不料卻因為排氣管聲音過大被員警攔查，測出音量達105分貝，超標15分貝開罰3600元，另因本身無照駕駛又加罰6000元，合計噴飛將近1萬元；還有一名張姓駕駛騎乘義大利進口杜卡迪大型重機車，新車價格約百萬，也當場測出音量100分貝，超標7分貝，加上使用非認證的排氣管，必須開罰3000元。