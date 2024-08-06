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澎湖輪旅客馬公落海失蹤1個多月 北漂200海里彭佳嶼尋獲遺體

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

航行高雄、澎湖之間的澎湖輪，5月間進澎湖馬公時1名男子落海，經澎湖海巡隊搜尋3天未果，直到1個多前，在東北角彭佳嶼東方海域發現1具浮屍，經新北市警局比對DNA，確認浮屍正是在澎湖海的男子，今天澎湖海巡隊表示，遺體已由檢警交由家屬善後。

據了解，65歲的陳姓男子在5月18日，自高雄搭澎湖輪到澎湖馬公，進港時，海巡署馬公商港安檢所接獲報案，指陳男落海失蹤，落水海域約在澎湖虎井嶼東南方7海里，海巡署第十三巡防區指揮部接獲消息，把握黃金72小時搜救時間，轉報澎湖海巡隊，共派遣10艇88人次搜救，卻無功而返。

澎湖海巡隊表示，直到6月20日，海巡署澳底海巡隊接獲「長來」漁船船長通報，在彭佳嶼東方13海里，發現1具男浮屍，澳底海巡隊立即派遣3561艇前往打撈，將浮屍送返澳底漁港。

海巡署協請新北市警瑞芳分局報請檢察官相驗浮屍，根據死者特徵，懷疑就是在澎湖落海的陳姓男子。經檢警通知陳男家屬，進一步比對DNA，於7月底，確認浮屍正是自澎湖輪落海失蹤的陳姓男子，將陳男遺體交由家返鄉安葬。

澎湖海巡隊表示，發現浮屍的海域，距離澎湖虎井嶼男子落海海域，約已有200海里。

澎湖輪旅客在澎湖海域落海，1個多月後，漂到200海里外的彭佳嶼海域。記者劉學聖／攝影
澎湖輪旅客在澎湖海域落海，1個多月後，漂到200海里外的彭佳嶼海域。記者劉學聖／攝影

浮屍 海巡署 澎湖 馬公

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