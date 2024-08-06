澎湖輪落海男子失聯月餘 海漂220浬澳底海巡尋獲

今年5月間在澎湖輪落海失聯的65歲陳姓男子，在漂流220浬後，被新北澳底海巡隊尋獲，經家屬指認與進行DNA比對，確認為澎湖輪落海失聯男子，讓落海者得以返鄉安葬。

海巡署澎湖海巡隊今天發布新聞指出，今年5月18日馬公商港安檢所接獲民眾報案，澎湖輪上有1名男性乘客在高雄往澎湖航次，於虎井東南7浬落海失聯，海巡署第13巡防區指揮部接獲通報後，即轉報澎湖海巡隊派遣巡防艇前往搜尋，共派遣10艇88人次，經72小時搜尋未果。

今年6月20日新北市澳底海巡隊接獲海巡署第二巡防區指揮部轉「長來」漁船船長通報，在彭佳嶼東方13浬處發現1具男性遺體，立即派遣3561艇前往應處，打撈送返澳底漁港及通知失聯男子家屬初步遺體身分特徵指認相符，經協請新北市警察局瑞芳分局報請檢察官相驗，經進一步以DNA確認為澎湖輪落海失聯的65歲陳姓男子，順利協助男子返鄉安葬。

海巡隊呼籲，生命寶貴應珍惜，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。