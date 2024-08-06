屏鵝公路車禍 男駕駛停靠路邊小便遭撞亡

屏鵝公路4日發生死亡車禍。尤姓男子開著曳引車為解小便而臨停在機慢車道上，不料遭曾姓女子開車撞上，尤男送醫重傷不治；警方初判為曾女疑疲勞駕駛而肇事。

屏東縣警察局恆春分局第4組長陳憲峯今天接受媒體訪問指出，4日上午9時許獲報台26線尖山路段發生交通事故，駕駛曳引車的54歲尤姓男子臨停在路邊，為解小便而站立在路肩上，開著小客車的39歲曾姓女子衝入路肩撞擊尤男，導致尤男傷重送往恆春南門醫院急救不治，曾姓女子未受傷。

陳憲峯表示，現場對曾女進行酒測，無酒精反應，疑似因為疲勞駕駛而肇事；另外，5日經屏東地檢署檢察官相驗，死因為交通事故致頭部外傷及四肢骨折，遺體已由家屬領回。

警方呼籲，駕駛車輛應保持高度注意力，隨時注意周遭狀況，確保行車安全。