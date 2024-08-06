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五股獅子頭賓士大G自撞山壁 網虧大G：GG了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股獅子頭地區，今天凌晨1時許有1輛售價昂貴、俗稱大G的賓士G-Class越野休旅車，疑似車速過快自撞山壁路緣，失控打橫阻斷車道還一度冒煙，駕駛沒受傷，被網友狠虧：「大Ｇ，ＧG了！」

事故地點是八里往五股方向下坡路段，道路速限50，且前方就有固定式測速照相，28歲潘姓男子自稱疲勞駕駛一時恍神，不慎擦撞右側山壁路緣導致失控，車輛拋甩打橫在內側車道，車尾撞上中央分隔島，右側車頭嚴重損毀，右前輪破胎、輪框破裂，漏油滿地一度冒煙。

消防隊獲報趕抵立刻佈設水線，但煙已消散並未起火，警方管制疏導交通，通知拖吊車和環保局清理路面油漬，潘姓肇事駕駛沒有外傷，酒測值0，詳細肇事原因有待調閱監視器釐清。

路過民眾拍照上傳臉書社團「我是五股人」引起議論，由於該路段過去經常超速釀成車禍，有人認為連大G都能撞得那麼嚴重，車速勢必很快，猜測可能被前方測速照相嚇到，緊急煞車導致失控自撞。

新北市五股獅子頭地區，今天凌晨1時許有1輛俗稱大G的賓士越野休旅車，疑似車速過快自撞山壁路緣，失控打橫阻斷內側車道，車損嚴重，漏油滿地一度冒煙。記者林昭彰／翻攝
新北市五股獅子頭地區，今天凌晨1時許有1輛俗稱大G的賓士越野休旅車，疑似車速過快自撞山壁路緣，失控打橫阻斷內側車道，車損嚴重，漏油滿地一度冒煙。記者林昭彰／翻攝
新北市五股獅子頭地區，今天凌晨1時許有1輛俗稱大G的賓士越野休旅車，疑似車速過快自撞山壁路緣，失控打橫阻斷內側車道，車損嚴重，漏油滿地一度冒煙。記者林昭彰／翻攝
新北市五股獅子頭地區，今天凌晨1時許有1輛俗稱大G的賓士越野休旅車，疑似車速過快自撞山壁路緣，失控打橫阻斷內側車道，車損嚴重，漏油滿地一度冒煙。記者林昭彰／翻攝
新北市五股獅子頭地區，今天凌晨1時許有1輛俗稱大G的賓士越野休旅車，疑似車速過快自撞山壁路緣，失控打橫阻斷內側車道，車損嚴重，漏油滿地一度冒煙。記者林昭彰／翻攝
新北市五股獅子頭地區，今天凌晨1時許有1輛俗稱大G的賓士越野休旅車，疑似車速過快自撞山壁路緣，失控打橫阻斷內側車道，車損嚴重，漏油滿地一度冒煙。記者林昭彰／翻攝

失控 新北 自撞 賓士

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