警躲電桿後拍照取締超速 台中警88張超速罰單全撤
台中市烏日警分局1名警員7月22日被人發現竟蹲坐在人行道電桿後拍攝慢車道違規車輛，影像被貼上網後，引起民眾批評。烏日警分局昨表示，員警未依規定執勤，將予以申誡處分，當天所拍88張超速罰單，因未符合規定已主動撤單。
警方說，員警平日執行移動式測照勤務，應穿著制服，在電線桿前站立或坐姿施測，並在合乎測照設備在明顯且安全處所公開執法。這名曾姓員警執行當天下午2時至4時超速測照勤務，不僅違反執勤方式規定，警車亦不應違規停放於人行道和慢車道妨礙交通。
據了解，市民7月22日騎車經過台灣大道六段往沙鹿方向，發現一名員警坐在地上、隱身電線桿後方執行超速取締，影片被發布於社群平台，並貼文「躲貓貓大師，今天不知道幾個人被拍追焦了，台灣大道機車道限速40，這裡還是下坡，不用催油門就會超速了」。
烏日分局說，已對曾員未依規定執勤予以申誡處分，當日執行時段，因執行過程未符合規定，88張超速罰單，分局已主動撤單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言