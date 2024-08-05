台南婦出門倒垃圾 走斑馬線遭車撞不治

台南市謝姓女子7月20日出門倒垃圾後返家途中，走在行人穿越道，與1輛左轉自小客車發生碰撞後送醫不治，台南市人本交通促進協會再次呼籲車輛駕駛人，經過行穿線要停讓行人。

台南市政府警察局第一分局交通組巡官楊文杰今天接受媒體聯訪表示，蔡姓男子駕駛自小客車從東區富農街左轉東門路，與走在行穿線謝姓女子發生碰撞，謝姓女子送醫不治，全案移送台灣台南地方檢察署偵辦。

楊文杰說，警方7月31日邀權責機關與當地里長會勘，決議先調整行人號誌秒數、標線補繪及增設提醒告示牌，也會加強取締未停讓行人車輛。

死者女兒表示，事發當晚媽媽被撞到後當下失去意識，送醫搶救後仍在隔天不治。

死者女兒說，事發後看相關監視器畫面，媽媽是等綠燈亮了後走在斑馬線上，肇事車輛左轉前，對向也有車輛，大概因為這樣沒注意到斑馬線上還有人，車輛加速轉彎後就撞上，沒看到剎車痕跡。

她說，全家都很難過，媽媽只是出門倒垃圾就這麼沒了。東門路是通往國道1號交流道要道，車流量相當大，讓行人與車輛同一時間通行相當危險，應讓行人有額外通行時間較合理。

曾因類似交通案件失去愛女「余小妹」的台南市人本交通促進協會理事長余志祥表示，接獲消息後已委由協會會勘組針對路口是否有短期解決方式提出建議，長期仍需要政府以較大工程解決，也再次呼籲車輛駕駛人，行經路口時一定要放慢速度，注意停讓行人。

台南市人本交通促進協會交通會勘組員王育翔說，案發路口共5車道，交通流量大時易發生行人看不到車輛、車輛很難注意到行人狀況，除改善號誌，建議可增加1條行穿線，並把東門路東側行穿線往東邊退一些，增加行人庇護島。