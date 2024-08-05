台中警隱身電線桿後…疑偷拍超速 88張罰單分局主動撤單

台中烏日分局員警7月22日被民眾發現隱身電線桿後方執行超速取締，烏日分局今天表示，員警未依規定執勤予以申誡處分，當天所拍88張超速罰單，因未符合規定已主動撤單。

有民眾於7月22日騎車經過台灣大道六段往沙鹿方向，發現一名員警坐在地上、隱身電線桿後方執行超速取締，影片被發布於社群平台，並貼文「躲貓貓大師，今天不知道幾個人被拍追焦了，台灣大道機車道限速40，這裡還是下坡，不用催油門就會超速了」。

烏日分局表示，這名曾姓員警執行當天下午2時至4時超速測照勤務，此處測照地點前155公尺設有「警52」警示標誌，但此地點為慢車道旁人行道，警車不宜違規停放於人行道，也不宜停放在慢車道妨礙交通。

烏日分局指出，不過這名執勤員警確有隱身於電線桿後方執法不當行為，分局對於曾員未依規定執勤予以申誡處分；另外，當日執行時段，因執行過程未符合規定，88張超速罰單，分局已主動撤單。

烏日分局強調，對於所屬單位執行測照勤務將加強現地督導，並於聯合勤教、各項專案及各所勤教等集會時機，持續要求及精進員警執行技巧；此外，分局呼籲民眾應依照道路速限行駛，注意交通安全，避免超速衍生交通事故。

此外，烏日分局說明，員警平日在此處執行移動式測照勤務，均穿著制服，於電線桿前站立或坐姿施測，合乎測照設備在明顯且安全處所公開執法。