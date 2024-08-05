高雄轎車爆胎撞貨櫃車成廢鐵 消防破壞車體救出駕駛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

72歲梁姓老翁今傍晚5時許駕駛Toyota轎車行經高雄市前鎮區草衙二路時，車突爆胎，致車身擦撞分隔島後偏到對向，撞上貨櫃車，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，貨櫃車則撞到貨櫃廠牆面才停下；梁受困於扭曲變形的車體中動彈不得，消防員動用機具破壞車體將他救出，幸僅頭部及肢體撕裂傷。

警方調查，貨櫃曳引車的52歲駕駛吳姓男子沿草衙二路內側車道南向北行駛，72歲梁姓男子駕駛Toyota轎車沿草衙二路北向南直行，因車子突然爆胎，導致車子失控先擦撞分隔島再偏到對向車道後，撞上吳的貨櫃車。

因巨大撞擊力，梁男的Toyota轎車車體幾乎成廢鐵，梁卡在扭曲變形的車體中動彈不得，吳男的貨櫃車則偏移左轉撞到貨櫃廠的牆面才停下。

警消獲報趕抵現場，由於梁受困幾乎成廢鐵的車體，消防員動用破壞機具將無救出，所幸吳命大，僅頭、手腳撕裂傷和擦挫傷，意識清醒，送醫後無生命危險；另吳男則身體擦挫傷自行就醫。

警方事後對吳、梁兩人施以酒測，雙方均無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊進行分析釐清。

高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，駕駛受困於扭曲變形的車體中，消防動用機具破壞車體將駕駛救出。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，貨櫃車衝至貨櫃場牆面才停下。記者石秀華／翻攝
高雄Toyota轎車今傍晚5時24分許和貨櫃車發生對撞，巨大撞擊力，造成Toyota幾乎成廢鐵，貨櫃車衝至貨櫃場牆面才停下。記者石秀華／翻攝

消防員 貨櫃 車道

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