高中田徑隊員廁所昏倒送醫 校長：意識未恢復仍在ICU

中央社／ 新北5日電

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

新北市三重區某高中田徑隊學生今天中午與同學到麵店用餐時，在廁所暈倒，目前仍在加護病房。校長指出，這名學生生命徵象趨於穩定，但意識尚未完全恢復。

此高中的校長接受媒體採訪時表示，這名學生今天上午7時30分至上午8時30分還有照常練習田徑，也有吃早餐，上午暑輔課也無異狀。

不過，這名學生中午與同學到麵店用餐，這名學生前往廁所卻久久沒回來，同學到廁所敲門關心也無人回應，請店家開門後才發現這名學生暈倒，立刻請救護車送新北市立聯合醫院三重院區搶救。

校長指出，這名學生送醫後恢復心跳，但院方建議轉送台大醫院作進一步診斷與治療，因此下午2時許轉送台大醫院。

針對這名學生的狀態，校長表示，目前這名學生的生命徵象已趨於穩定，但意識尚未完全恢復，接下來要待醫生做後續檢查以釐清原因，因為這名學生先前都沒有不舒服狀況。

校長指出，校方將持續關懷陪伴這名學生與家屬，輔導老師明天上午也會到班級關心、輔導，也希望透過同儕力量為這名學生加油打氣，非常盼望這名學生趕快恢復健康。

新北市教育局表示，學校接獲通報後，校長及學務主任立即到院關心協助，並完成校安通報。教育局十分關心學生情況，責成駐區督學及學校持續給予必要協助。

台大醫院 廁所

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