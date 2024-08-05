追查虐貓人！汐止金龍湖畔3親人浪貓受虐 1隻傷重安樂死

新北市汐止區金龍湖土地公廟附近，1個多月來先後有3隻有人餵養而親人的流浪貓，疑遭人虐打成傷，其中1隻已死亡。愛貓人士說，「今日虐貓，難保以後不傷人」，新北動保處和警方今展開查訪，追查虐貓者，現場已設立公告，並請民眾提供線索。

常在金龍湖土地公廟一帶餵貓的「愛媽」，3日在個人臉書貼文，指6月中旬至7月初接連有3隻貓，出現疑似人為的傷口。臉書社團「汐止聯盟」轉發這個訊息，提醒網友協助防範。

愛媽說，取名「花花」貓是社區愛媽的寶貝，大家都稱牠是萬人迷，卻在6月中旬發現牠不再出現。愛媽著急的貼出尋貓啟事，在離牠原生地約1公里外的地方找到牠時，發現牠的後腳骨頭已錯位，醫生判斷應是被人打斷。

名為「老大」的貓，是土地公廟一帶貓界的元老，7月初被愛媽發現臉部有大面積撕裂傷，醫師發現傷口整齊，判斷也是人為傷害。因為傷口太嚴重，不得已只能施以安樂死減輕牠的痛苦。

愛媽說，第3隻被虐的貓叫「大橘」，受傷時間跟老大差不多，由於牠的傷口是刺傷不易察覺，等愛媽發現時，已經鼻樑腫脹，裡面全是膿。醫生檢查後，發現傷到鼻骨，應是被尖銳東西所傷，現在還在醫院接受治療。

愛媽回想3隻貓的傷勢和發生時間，懷疑金龍湖土地公廟一帶出現「虐貓人」，專挑親人的貓下手，但目前還沒有確切證據。金龍湖邊常有民眾來運動或散步，提醒大家提高警覺，保護貓不要再受害。

新北動保處長楊淑方說，今天接到通報後，已詢問陳情人相關資訊，並和汐止警方到現場勘查。動保處已在現場掛置張貼禁止虐待、傷害動物告示牌。警方將調閱相關監視器，朝虐殺動物偵辦。

楊淑方表示，動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。同法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

新北市汐止區金龍湖土地公廟附近，先後有3隻貓疑遭人虐打成傷，其中1隻已死亡，動保處和警方查辦中。（傷口處經變色處理）圖／取自臉書汐止聯盟 新北市汐止區金龍湖土地公廟附近，先後有3隻貓疑遭人虐打成傷，其中1隻已死亡，動保處和警方查辦中。（傷口處經變色處理）圖／取自臉書汐止聯盟 新北市汐止區金龍湖土地公廟附近，先後有3隻貓疑遭人虐打成傷，其中1隻已死亡，動保處和警方查辦中。（傷口處經變色處理）圖／取自臉書汐止聯盟 新北市汐止區金龍湖土地公廟附近，先後有3隻貓疑遭人虐打成傷，其中1隻已死亡，動保處和警方查辦中。圖／取自臉書汐止聯盟