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竹市學府路瓦斯鋼管遭挖破 160戶瓦斯暫停供應至午夜
新竹市學府路正進行培英國中及新竹高中校園周邊人行環境改善工程，未料今天施工廠商不慎挖損瓦斯鋼管，導致外洩的瓦斯衝破水管，造成大量泥水噴出。新竹市工務處表示，今天下午5時30分已完成關閉氣閥停氣作業，因瓦斯公司進場搶修，預計停氣時間至午夜24時，影響供氣用戶約160戶。
新竹市工務處指出，施工廠商進行培英國中及新竹高中校園周邊人行環境改善計畫打除作業時，不慎於下午16時38分挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩。市府獲報後立即聯繫新竹瓦斯公司於進場搶修，並於下午5時30分完成關閉氣閥停氣作業，現場暫無危險之虞，請市民不用驚慌。
新竹市工務處表示，瓦斯公司搶修預計停氣時間至24時，影響供氣用戶約160戶。市府提醒，行經此路段之用路人，請小心慢行。
新竹市消防局表示，全案獲報後立即趕抵現場出動一水線灑水周邊防護，傍晚已由瓦斯公司關閉止漏，瓦斯目前已排氣完成，準備進行管線修復，目前開放單向通車，無爆炸危險。
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