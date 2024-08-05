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台中港浮屍無外力介入 牛仔褲裡有粉紅色剪刀

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中港第38號碼頭堤岸昨發現1具中年男性浮屍，檢察官今驗屍後發現並無外力介入，台中港務警察總隊今公布死者特徵，呼籲民眾指認，並聯繫總隊刑事警察隊。

警方說，台中港務警察總隊昨據報，指下午5時許第38號碼頭工地發現1具浮屍漂至堤岸邊，經通知港務消防大隊台中港隊將浮屍打撈上岸。

浮屍為1中年男子，身高約160公分，身著綠色長袖POLO衫、黑色牛仔褲，左手腕戴金色手錶且左手戴著透明手套，牛仔褲右後褲袋發現1把粉紅色剪刀，左側大腿處有花草刺青，且上排牙齒有一列是假牙。

警方說，經逐一比對失蹤人口，尚未發現符合上揭特徵者，籲請民眾若得知有疑似之失蹤人口，與台中港務警察總隊刑事警察隊聯繫，電話是（04）26563114。

台中港第38號碼頭堤岸昨發現1具中年男性浮屍，牛仔褲右後褲袋發現1把粉紅色剪刀。圖／警方提供
台中港第38號碼頭堤岸昨發現1具中年男性浮屍，牛仔褲右後褲袋發現1把粉紅色剪刀。圖／警方提供
台中港第38號碼頭堤岸昨發現1具中年男性浮屍，左手腕戴金色手錶。圖／警方提供
台中港第38號碼頭堤岸昨發現1具中年男性浮屍，左手腕戴金色手錶。圖／警方提供

浮屍 碼頭 警察

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