台中港浮屍無外力介入 牛仔褲裡有粉紅色剪刀

台中港第38號碼頭堤岸昨發現1具中年男性浮屍，檢察官今驗屍後發現並無外力介入，台中港務警察總隊今公布死者特徵，呼籲民眾指認，並聯繫總隊刑事警察隊。

警方說，台中港務警察總隊昨據報，指下午5時許第38號碼頭工地發現1具浮屍漂至堤岸邊，經通知港務消防大隊台中港隊將浮屍打撈上岸。

浮屍為1中年男子，身高約160公分，身著綠色長袖POLO衫、黑色牛仔褲，左手腕戴金色手錶且左手戴著透明手套，牛仔褲右後褲袋發現1把粉紅色剪刀，左側大腿處有花草刺青，且上排牙齒有一列是假牙。