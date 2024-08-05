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男駕駛突一路蛇行桃市府旁自撞 「保齡球式」撞至少20機車
桃園市政府旁今下午5點多發生一起自撞車禍，一名小客車駕駛行經市府周圍道路時，疑似突然身體不適控制不當，先是衝撞路邊整排機車，再一路向前自撞桃園市警局對面的停車場出入口，消防人員獲報到場時男駕駛意識清楚，但仍先送醫治療。
40歲張姓男子今下午開車行經桃園市政府一帶，突然感到身體不適，無法控制車輛，一路蛇行衝撞路邊整排機車，目測至少20輛機車倒地，隨即又一路開到桃園市警局對面，直到撞上停車場出入口的鐵柱才停下，由於當時正值下班時間，嚇壞目擊民眾，所幸沒有波及路人。
消防人員下午5點23分獲報到場，確認男子無明顯外傷、意識清楚，但因男子表示身體不適仍趕緊協助送醫，另外警方也到場幫忙，目前正在一一通知大量機車車主，後續相關理賠將交由保險公司處理，詳細肇事原因有待調查釐清。
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