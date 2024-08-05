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新竹市學府路施工人員挖破管線 泥水噴3樓高、瓦斯狂洩

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市學府路正進行人行步道工程，未料施工人員今天下午不慎挖破瓦斯管線，導致外洩的瓦斯衝破水管，造成大量泥水噴出。市議員黃文政獲報趕抵現場，瓦斯公司人員雖已截斷氣體，但管內仍有殘存氣體，為避免造成危險，已請相關單位疏散群眾，並進行緊急處理危機。

黃文政指出，今天下午接獲民眾來訊，指出學府路有施工人員操作挖土機挖掘時，不慎挖爆瓦斯管線，現場聞到陣陣瓦斯味，他聞訊立即抵達現場，發現泥水噴射2、3層樓高，雖然瓦斯公司已立即截斷氣體，但管內仍有大量殘存瓦斯正在洩氣，他與相關單位也立即疏散民眾，並提醒用路人非必要時暫時繞道而行。

黃文政說，約莫晚間6時許，管內殘存瓦斯已排氣完畢，但由於瓦斯管遭挖斷，附近居民瓦斯供應恐先暫停，不過瓦斯公司已在旁待命進場搶修，培英國中至新竹中學這段道路原本雙向封閉，現也已恢復單向通車。

新竹市消防局表示，獲報後立即趕抵現場出動一水線灑水周邊防護，現場已由瓦斯公司關閉止漏，瓦斯目前已排氣完成，準備進行管線修復，目前開放單向通車，無爆炸危險。

新竹市學府路正進行人行步道工程，未料施工人員今天下午不慎挖破瓦斯管線，導致外洩的瓦斯衝破水管，造成大量泥水噴出。圖／市議員黃文政提供
新竹市學府路正進行人行步道工程，未料施工人員今天下午不慎挖破瓦斯管線，導致外洩的瓦斯衝破水管，造成大量泥水噴出。圖／市議員黃文政提供
新竹市學府路正進行人行步道工程，未料施工人員今天下午不慎挖破瓦斯管線，導致外洩的瓦斯衝破水管，造成大量泥水噴出。圖／取自新竹大小事
新竹市學府路正進行人行步道工程，未料施工人員今天下午不慎挖破瓦斯管線，導致外洩的瓦斯衝破水管，造成大量泥水噴出。圖／取自新竹大小事

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