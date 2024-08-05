快訊

新北市政交流會邀13立委…劉和然親自接待 他為握手侯友宜不慎摔跤

6旬婦駕賓士身體不適突衝路旁 「像打保齡球」撞翻24輛機車

高雄婦駕賓士身體不適突衝路旁 「像打保齡球」撞24輛機車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

65歲戴姓婦人今天傍晚近5時許駕賓士車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，車子突偏移車道，車子像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，所幸未波及其他人車，警消獲報趕抵，將戴婦送醫，事後對戴施以酒測，無酒駕行為。

警方指出，新興警分局中正三路派出所今天傍晚4時54分許接獲民眾報案，指稱復興一路接近復橫一路路口，有一起交通事故，員警立即前往現場處理。

警方抵達後，發現事故現場機車倒成一排，經瞭解查知，當時戴姓婦人（65歲）疑因身體不適，駕駛賓士車偏向路旁，衝撞路邊停放機車後，再撞上行駛路中的另輛轎車。

後戴婦因身體不適被救護車送醫檢查，戴並無酒駕行為，警方在事故現場清查，發現戴婦駕車衝撞造成24輛機車受損，幸無人受傷，詳細車禍原因由交通大隊釐清判定。

65歲戴姓婦人今傍晚近5時許駕車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，幸未波及其他人車。記者石秀華／翻攝
65歲戴姓婦人今傍晚近5時許駕車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，幸未波及其他人車。記者石秀華／翻攝
65歲戴姓婦人今傍晚近5時許駕車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，幸未波及其他人車。記者石秀華／翻攝
65歲戴姓婦人今傍晚近5時許駕車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，幸未波及其他人車。記者石秀華／翻攝
65歲戴姓婦人今傍晚近5時許駕車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，幸未波及其他人車。記者石秀華／翻攝
65歲戴姓婦人今傍晚近5時許駕車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，幸未波及其他人車。記者石秀華／翻攝
65歲戴姓婦人今傍晚近5時許駕車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，幸未波及其他人車。記者石秀華／翻攝
65歲戴姓婦人今傍晚近5時許駕車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，幸未波及其他人車。記者石秀華／翻攝

交通事故 賓士 車禍 車道 高雄市

延伸閱讀

凱米重創高雄山區…異地收容安置處所待13天 災區安置民眾陸續返家

「麟洋配」巴黎奧運連霸 高雄圓山大飯店推優惠慶祝

高雄旅宿搶七夕商機 遊樂園「情侶熱吻10秒」享優惠

賓士貓一早叼皺巴巴垃圾進房 飼主碎念「上哪去撿破爛」仔細看大驚：謝主隆恩！

相關新聞

新竹市學府路施工人員挖破管線 泥水噴3樓高、瓦斯狂洩

新竹市學府路正進行人行步道工程，未料施工人員今天下午不慎挖破瓦斯管線，導致外洩的瓦斯衝破水管，造成大量泥水噴出。市議員黃...

新北男子有高血壓病史未現身上班 哥報案破門發現已猝死

新北市五股區有1名38歲陳姓男子因有高血壓病史，今天下午到了該上班時間仍未到工廠，他的哥哥擔心出意外趕緊報案，請警方和消...

竹市學府路瓦斯鋼管遭挖破 160戶瓦斯暫停供應至午夜

新竹市學府路正進行培英國中及新竹高中校園周邊人行環境改善工程，未料今天施工廠商不慎挖損瓦斯鋼管，導致外洩的瓦斯衝破水管，...

台中港浮屍無外力介入 牛仔褲裡有粉紅色剪刀

台中港第38號碼頭堤岸昨發現1具中年男性浮屍，檢察官今驗屍後發現並無外力介入，台中港務警察總隊今公布死者特徵，呼籲民眾指...

匯1萬元才能看房 大學生預付訂金租屋…苦等未見「女屋主」

魏姓大學生1日在網路查找租屋資訊，與自稱屋主的女子約定高雄小港區看屋並匯新台幣1萬多元給對方，未料今天無法聯繫上屋主，驚...

男駕駛突一路蛇行桃市府旁自撞 「保齡球式」撞至少20機車

桃園市政府旁今下午5點多發生一起自撞車禍，一名小客車駕駛行經市府周圍道路時，疑似突然身體不適控制不當，先是衝撞路邊整排機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。