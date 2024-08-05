高雄婦駕賓士身體不適突衝路旁 「像打保齡球」撞24輛機車
65歲戴姓婦人今天傍晚近5時許駕賓士車行經高雄市復興一路時，疑因身體不適，車子突偏移車道，車子像打保齡球般衝撞停放於路邊的24輛機車，所幸未波及其他人車，警消獲報趕抵，將戴婦送醫，事後對戴施以酒測，無酒駕行為。
警方指出，新興警分局中正三路派出所今天傍晚4時54分許接獲民眾報案，指稱復興一路接近復橫一路路口，有一起交通事故，員警立即前往現場處理。
警方抵達後，發現事故現場機車倒成一排，經瞭解查知，當時戴姓婦人（65歲）疑因身體不適，駕駛賓士車偏向路旁，衝撞路邊停放機車後，再撞上行駛路中的另輛轎車。
後戴婦因身體不適被救護車送醫檢查，戴並無酒駕行為，警方在事故現場清查，發現戴婦駕車衝撞造成24輛機車受損，幸無人受傷，詳細車禍原因由交通大隊釐清判定。
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