車流回堵！國1南下高雄3路段 5小時內爆3起追撞

國道一號高雄路段今早到今下午爆發多起車禍，早上10時58分許，南向368.4公里發生6車追撞，無人受傷，上午11時許，南下346.2公里岡山路段則有兩部拖板車追撞，下午3時許，南向367.5公里九如路段，又有砂石車追撞，造成小貨車翻覆，警方疲於奔命，事故均造成車流回堵，提醒民眾注意行車。

國道警方今上午10時58分許接獲報案，指國道1號南向368.4公里處發生追撞，警方到場後，確認為許姓砂石車駕駛未保持安全距離，追撞前方洪姓、莊姓、吳姓、張姓、陳姓男子駕駛的貨車、轎車，6車追撞幸無人員受傷。

事故約耗時1小時才排除，但同一時間，南下346.2公里岡山路段，又有兩部拖板車追撞，車流一度回堵2公里，雖無人員受傷，仍造成車流壅塞。