快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車流回堵！國1南下高雄3路段 5小時內爆3起追撞

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道一號高雄路段今早到今下午爆發多起車禍，早上10時58分許，南向368.4公里發生6車追撞，無人受傷，上午11時許，南下346.2公里岡山路段則有兩部拖板車追撞，下午3時許，南向367.5公里九如路段，又有砂石車追撞，造成小貨車翻覆，警方疲於奔命，事故均造成車流回堵，提醒民眾注意行車。

國道警方今上午10時58分許接獲報案，指國道1號南向368.4公里處發生追撞，警方到場後，確認為許姓砂石車駕駛未保持安全距離，追撞前方洪姓、莊姓、吳姓、張姓、陳姓男子駕駛的貨車、轎車，6車追撞幸無人員受傷。

事故約耗時1小時才排除，但同一時間，南下346.2公里岡山路段，又有兩部拖板車追撞，車流一度回堵2公里，雖無人員受傷，仍造成車流壅塞。

今下午3時10分許，南向367.5公里九如路段，又有砂石車追撞前方轎車及小貨車，其中貨車翻覆，轎車則撞擊外側護欄，占用中、外側車道，由警方排除並釐清肇事責任。

今下午3時10分許，國1南向367.5公里九如路段發生事故，占用中、外側車道。取自高公局網站。
今下午3時10分許，國1南向367.5公里九如路段發生事故，占用中、外側車道。取自高公局網站。

國道 岡山 砂石

延伸閱讀

砂石車疑視線死角撞腳踏車 七旬婦捲車底臟器外露身亡

國1岡山路段南下2拖板車追撞 僅外側通行車流回堵

又見毒駕！新北女高速追撞雙載機車 這東西露出來遭逮

影／女騎士疑毒駕恍神追撞前車...竟還在旁抽煙 警搜出吸食器送辦

相關新聞

新北男子有高血壓病史未現身上班 哥報案破門發現已猝死

新北市五股區有1名38歲陳姓男子因有高血壓病史，今天下午到了該上班時間仍未到工廠，他的哥哥擔心出意外趕緊報案，請警方和消...

車流回堵！國1南下高雄3路段 5小時內爆3起追撞

國道一號高雄路段今早到今下午爆發多起車禍，早上10時58分許，南向368.4公里發生6車追撞，無人受傷，上午11時許，南...

跟老婆吵架 新竹男發瘋闖超商喊「世界末日到了」搶劫8千元飲料泡麵

新竹縣35歲蘇姓男子，8月2日晚間因與老婆吵架，憤怒之餘竟衝進新竹市香山區某超商「搶劫」泡麵、日用品和飲料，雖超商店員不...

台中東區老翁陳屍租屋處 朋友電話打不通發現人已死

台中市東區一間民宅在今天下午1時許，被發現年約72歲的郭姓老翁陳屍住處，警方派員到場採證，未發現外力破壞打鬥痕跡，死者身...

男獨攀土城火焰山突肢體麻痺 消防爬30分鐘救援…見他臉色蒼白

新北市60歲洪姓男子前天至土城區火焰山登山，不料途中突然肢體麻痺且呼吸急促，洪男立即報警求救。消防人員獲報從登山口出發，...

桃園「短褲雙賊」闖工地偷電纜 1小時內來不及賣就被逮

桃園一名49歲林姓男子今清晨夥同37歲戴姓男子，潛入桃園區一處工地剪取價值約10萬元的電纜，得手後2人先是以機車載到附近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。