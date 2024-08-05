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匯1萬元才能看房 大學生預付訂金租屋…苦等未見「女屋主」

中央社／ 高雄5日電

魏姓大學生1日在網路查找租屋資訊，與自稱屋主的女子約定高雄小港區看屋並匯新台幣1萬多元給對方，未料今天無法聯繫上屋主，驚覺疑遭騙報警求助，全案朝詐欺等罪嫌偵辦。

高雄市政府警察局小港分局發布新聞稿表示，年約21歲魏男1日在臉書（Facebook）社團中看見小港區山明路一帶有租屋訊息，並與發文者加入LINE帳號了解租屋內容。

警方指出，自稱屋主的女子向魏男表示，需先預付2個月訂金至指定帳戶就能看房，2日從魏男取得匯款1萬4000元，並約定今天上午10時至指定地點看屋。

警方表示，魏男抵達約定地點後，苦等無人且無法聯繫上屋主，驚覺有詐並通報警方協處。全案依規定受理，由偵查隊朝詐欺等罪嫌偵辦。

警方指出，租屋詐騙層出不窮，5月14日也曾受理1件類似假租屋詐欺案，案情及手法相同，但因被害人遭詐受款帳戶所有人戶籍地為台中市，全案5月24日移轉由台中市警方偵辦。

警方表示，詐騙集團會先在臉書社團張貼租屋廣告吸引租客，再以預付訂金先看屋話術，引誘被害人匯款。民眾簽約前切勿交付金錢給自稱房東的網友，若有疑慮應撥打110或165查證，並保存與詐騙集團成員通聯紀錄或簡訊，向所在地警方報案。

租屋情境示意圖。圖／Ingimage
租屋情境示意圖。圖／Ingimage

租屋 詐騙集團

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