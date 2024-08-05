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男獨攀土城火焰山突肢體麻痺 消防爬30分鐘救援…見他臉色蒼白

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市60歲洪姓男子前天至土城區火焰山登山，不料途中突然肢體麻痺且呼吸急促，洪男立即報警求救。消防人員獲報從登山口出發，在狹窄的步道上快速穿行，30分鐘後在險峻的山道上發現臉色蒼白、呼吸微弱的洪姓男子。消防人員發現洪男呼吸急促，疑似有過度換氣之情形。立即協助洪男下山搭救護車送醫治療。

據了解，新北市消防局前天上午9時許接獲報案後，立即派遣多名消防人員上山救援，在熱心民眾的指引下從登山口出發。因當時天氣炎熱，消防人員在狹窄的登山步道中穿行，走了約30分鐘後終於發現洪男的蹤跡。消防人員經評估後發現洪男疑似有過度換氣的情形，立即使用椅式擔架將他抬下山，隨後由救護車送往土城醫院治療，所幸洪男經及救後已無生命危險。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，登山健行活動務必攜伴登山，熟悉手機離線地圖的操作及定位，以備不時之需。此外近日天氣炎熱，提醒民眾要注意隨時補充水分，避免中暑。若遭遇危險應保持冷靜，迅速撥打119或112，讓專業的搜救人員能及時救援，守護生命安全。

消防人員使用椅式擔架將洪男抬下山送醫。記者黃子騰／翻攝
消防人員使用椅式擔架將洪男抬下山送醫。記者黃子騰／翻攝
消防人員在狹窄的山道中將洪男搬運下山。記者黃子騰／翻攝
消防人員在狹窄的山道中將洪男搬運下山。記者黃子騰／翻攝

消防人員

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