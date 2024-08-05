快訊

奧運田徑／彭名揚400公尺跨欄首亮相 身體因素未能完賽遭淘汰

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園「短褲雙賊」闖工地偷電纜 1小時內來不及賣就被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名49歲林姓男子今清晨夥同37歲戴姓男子，潛入桃園區一處工地剪取價值約10萬元的電纜，得手後2人先是以機車載到附近一處空地擺放，打算等風頭過了再變賣花用，結果警方上午接獲工地人員報案後，不到1小時就循線查獲林、戴2名竊賊，並起獲被竊的電纜，全案依法移請偵辦。

今上午8點多，桃園警分局埔子派出所員警接獲轄區某工地人員報案，稱有2名陌生男子進入工地剪取電纜用機車搬走，員警依規定受理並通報攔截圍捕，依據該2名男子特徵加強查緝。

員警在1小時內分別於正光二街查獲49歲林男及在永安路查獲37歲戴男，並於正光二街路旁空地發現2人剪取搬走的電纜及相關工具。經了解2人騎著朋友的機車前往工地竊取電線後，先搬運至該空地放置，然後分頭離開以規避警方查緝，打算等事後風頭過了再處理電纜，結果犯案不到1小時就被逮，全案依法移請偵辦。

桃園2名男子今清晨潛入工地偷電纜，警方獲報後追查不到1小時就迅速逮捕2名竊嫌，並起獲被竊的電纜，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園2名男子今清晨潛入工地偷電纜，警方獲報後追查不到1小時就迅速逮捕2名竊嫌，並起獲被竊的電纜，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園2名男子今清晨潛入工地偷電纜，警方獲報後追查不到1小時就迅速逮捕2名竊嫌，並起獲被竊的電纜，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園2名男子今清晨潛入工地偷電纜，警方獲報後追查不到1小時就迅速逮捕2名竊嫌，並起獲被竊的電纜，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝

偷竊 桃園

延伸閱讀

凱米颱風後菜價達高點 桃園首度釋10噸冷藏蔬果因應

後龍鎮立停車場坑洞 苗縣府檢測與建案施工無關

苗栗後龍建築工地旁坑洞案 今天周邊僅發現微型坑洞

55歲胡鴻達照料中風母「13年燒800萬」 跑工地兼差扛家計

相關新聞

三重高中男學生上廁所太久 同學開門發現「暈倒命危」急送醫

新北市立三重高中1名17歲一年級男學生，今天上完暑期輔導課之後，中午與同學到學校附近麵店吃午飯，上廁所太久沒出來，結果被...

跟老婆吵架 新竹男發瘋闖超商喊「世界末日到了」搶劫8千元飲料泡麵

新竹縣35歲蘇姓男子，8月2日晚間因與老婆吵架，憤怒之餘竟衝進新竹市香山區某超商「搶劫」泡麵、日用品和飲料，雖超商店員不...

男獨攀土城火焰山突肢體麻痺 消防爬30分鐘救援…見他臉色蒼白

新北市60歲洪姓男子前天至土城區火焰山登山，不料途中突然肢體麻痺且呼吸急促，洪男立即報警求救。消防人員獲報從登山口出發，...

桃園「短褲雙賊」闖工地偷電纜 1小時內來不及賣就被逮

桃園一名49歲林姓男子今清晨夥同37歲戴姓男子，潛入桃園區一處工地剪取價值約10萬元的電纜，得手後2人先是以機車載到附近...

北市公寓竄火警 消防救出一家3口…意識清楚送醫

台北市文山區溪口街一棟公寓，今天早上9點43分發生火警，警、消趕抵發現3樓竄出濃煙，立刻拉水線搶救，火勢於15分鐘內撲滅...

超商店員發現可疑 通報派出所所長助逮詐騙車手

謝姓詐騙集團男車手本月3日持持用2支手機，在台南市安南區某超商內自動櫃員機前形跡可疑，超商男店員發覺可疑，報警追查後，派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。