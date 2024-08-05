桃園「短褲雙賊」闖工地偷電纜 1小時內來不及賣就被逮

桃園一名49歲林姓男子今清晨夥同37歲戴姓男子，潛入桃園區一處工地剪取價值約10萬元的電纜，得手後2人先是以機車載到附近一處空地擺放，打算等風頭過了再變賣花用，結果警方上午接獲工地人員報案後，不到1小時就循線查獲林、戴2名竊賊，並起獲被竊的電纜，全案依法移請偵辦。

今上午8點多，桃園警分局埔子派出所員警接獲轄區某工地人員報案，稱有2名陌生男子進入工地剪取電纜用機車搬走，員警依規定受理並通報攔截圍捕，依據該2名男子特徵加強查緝。