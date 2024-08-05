超商店員發現可疑 通報派出所所長助逮詐騙車手
謝姓詐騙集團男車手本月3日持持用2支手機，在台南市安南區某超商內自動櫃員機前形跡可疑，超商男店員發覺可疑，報警追查後，派出所所長率員在另一間超商逮捕甫領完錢謝男，查扣提款卡2張及2萬9千元贓款，警詢後詐欺罪嫌法辦。警方昨天前往該超商頒發感謝狀及慰問金，同時公開表揚男店員。
台南市警三分局土城派出所於3日接獲超商店員通報，稱有一名男子持用2支手機，在店內自動櫃員機前形跡可疑，可疑男子已離開超商，所長郭彥成獲知可疑對象特徵後，立即在轄內超商找尋該名可疑男子，終在另間超商內逮獲甫領完錢正準備離開謝姓男子（28歲），同時查扣提款卡2張及2萬9000元，全案調查後依涉犯詐欺罪嫌法辦。
據了解，謝為涉犯橫跨安南、安平、南區、佳里、新化及善化等區提領車手，作案手法相當狡猾，經常更換不同作案機車，提領後便將機車隨意棄置在偏僻地點製造斷點，以增加警方辦案困難度；謝因積欠債務，充當車手抵債。
為有效防制提領車手案件，市警三分局全面強化與轄內各大超商建立聯防群組，並適時提供車手提領熱時、熱區等資訊，此次因男姓店員發現可疑立即通報，順利將謝嫌逮捕到案，警方於隔日前往該超商頒發感謝狀及慰問金公開表揚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言