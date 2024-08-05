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超商店員發現可疑 通報派出所所長助逮詐騙車手

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

謝姓詐騙集團男車手本月3日持持用2支手機，在台南市安南區某超商內自動櫃員機前形跡可疑，超商男店員發覺可疑，報警追查後，派出所所長率員在另一間超商逮捕甫領完錢謝男，查扣提款卡2張及2萬9千元贓款，警詢後詐欺罪嫌法辦。警方昨天前往該超商頒發感謝狀及慰問金，同時公開表揚男店員。

台南市警三分局土城派出所於3日接獲超商店員通報，稱有一名男子持用2支手機，在店內自動櫃員機前形跡可疑，可疑男子已離開超商，所長郭彥成獲知可疑對象特徵後，立即在轄內超商找尋該名可疑男子，終在另間超商內逮獲甫領完錢正準備離開謝姓男子（28歲），同時查扣提款卡2張及2萬9000元，全案調查後依涉犯詐欺罪嫌法辦。

據了解，謝為涉犯橫跨安南、安平、南區、佳里、新化及善化等區提領車手，作案手法相當狡猾，經常更換不同作案機車，提領後便將機車隨意棄置在偏僻地點製造斷點，以增加警方辦案困難度；謝因積欠債務，充當車手抵債。

為有效防制提領車手案件，市警三分局全面強化與轄內各大超商建立聯防群組，並適時提供車手提領熱時、熱區等資訊，此次因男姓店員發現可疑立即通報，順利將謝嫌逮捕到案，警方於隔日前往該超商頒發感謝狀及慰問金公開表揚。

台南市安南區某超商男店員機警（左四），協助市警三分局查獲詐騙男車手獲表揚。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區某超商男店員機警（左四），協助市警三分局查獲詐騙男車手獲表揚。記者黃宣翰／翻攝
謝姓詐騙男車手（前）涉詐欺案被法辦。記者黃宣翰／翻攝
謝姓詐騙男車手（前）涉詐欺案被法辦。記者黃宣翰／翻攝

店員 超商 車手

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