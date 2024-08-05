超商店員發現可疑 通報派出所所長助逮詐騙車手

謝姓詐騙集團男車手本月3日持持用2支手機，在台南市安南區某超商內自動櫃員機前形跡可疑，超商男店員發覺可疑，報警追查後，派出所所長率員在另一間超商逮捕甫領完錢謝男，查扣提款卡2張及2萬9千元贓款，警詢後詐欺罪嫌法辦。警方昨天前往該超商頒發感謝狀及慰問金，同時公開表揚男店員。

台南市警三分局土城派出所於3日接獲超商店員通報，稱有一名男子持用2支手機，在店內自動櫃員機前形跡可疑，可疑男子已離開超商，所長郭彥成獲知可疑對象特徵後，立即在轄內超商找尋該名可疑男子，終在另間超商內逮獲甫領完錢正準備離開謝姓男子（28歲），同時查扣提款卡2張及2萬9000元，全案調查後依涉犯詐欺罪嫌法辦。

據了解，謝為涉犯橫跨安南、安平、南區、佳里、新化及善化等區提領車手，作案手法相當狡猾，經常更換不同作案機車，提領後便將機車隨意棄置在偏僻地點製造斷點，以增加警方辦案困難度；謝因積欠債務，充當車手抵債。