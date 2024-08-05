跟老婆吵架 新竹男發瘋闖超商喊「世界末日到了」搶劫8千元飲料泡麵

新竹縣35歲蘇姓男子，8月2日晚間因與老婆吵架，憤怒之餘竟衝進新竹市香山區某超商「搶劫」泡麵、日用品和飲料，雖超商店員不斷阻止，但他仍自顧自的瘋狂搜刮、搬取架上商品，還大喊：「世界末日到了，你不要攔我」，害超商損失約8千元。店員報警後，警方3小時內就在寶山鄉一帶緝捕蘇姓男子，訊後將他依搶奪罪嫌送辦。

據了解，蘇男家住竹北，8月2日晚間7時許與老婆在車上爭吵，蘇男憤怒之餘竟先把老婆趕下車，還將對方手機奪走，接著因為心情煩躁，竟衝進香山區一家便利商店瘋狂搜刮展售架上商品，並一趟趟搬走飲料、餅乾、泡麵還有日常用品，雖店員出面阻攔，但蘇男仍不予理會，還大喊：「世界末日到了，你不要攔我」，最終搬走約8千元商品後才開車離去。

新竹市警察局第三分局獲報後，由香山派出所及偵查隊組成專案小組，並通報線上警網展開攔截圍捕，在3小時內即在寶山鄉一帶緝捕蘇男到案，並於蘇男車上起獲搜刮商品一批，全案訊後將蘇男依搶奪罪嫌送辦。