曳引車台1線上演玩命關頭 警追4公里祭出7張罰單重罰

曳引車台1線上演玩命關頭！苗栗縣警方上月底在苑裡鎮苗140線攔檢1輛違規行駛禁行路段的曳引車，未料司機竟大踩油門加速逃逸，警方一路鳴笛尾隨4公里，直到台中市轄區時，顧及安全才放棄追緝；經蒐證今天依道路交通管理處罰條例逕行舉發，共開出7張罰單，合計最高罰鍰達6萬4200元，駕照、牌照均吊扣6個月，並須接受道路交通安全講習。

通霄分局指出，苑裡分駐所巡邏員警上月31日下午2點左右，在苗140縣道1.7公里處，發現1輛營業貨運曳引車行駛禁行路段，便當場實施攔檢，曳引車司機一開始停車假意配合，當員警告知違規事由並索取證件時，該名司機竟大踩油門加速逃逸。

警車當下鳴笛示警一路尾隨在後，沿途行經東西十六路、田心二十四路及台1線等路段。過程中，該輛曳引車甚至有連續蛇行、闖紅燈及逆向超車等危險駕駛行為，員警蒐證完備後考量安全性因素，最後在台中市幼獅工業區停止尾隨。

事後針對曳引車行駛禁行路段、拒檢逃逸、闖紅燈、逆向及危險駕駛等多項違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，逕行舉發開出7張罰單，合計最高罰鍰達6萬4200元，駕照、牌照均吊扣六個月及接受道路交通安全講習。