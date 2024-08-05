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曳引車台1線上演玩命關頭 警追4公里祭出7張罰單重罰

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

曳引車台1線上演玩命關頭！苗栗縣警方上月底在苑裡鎮苗140線攔檢1輛違規行駛禁行路段的曳引車，未料司機竟大踩油門加速逃逸，警方一路鳴笛尾隨4公里，直到台中市轄區時，顧及安全才放棄追緝；經蒐證今天依道路交通管理處罰條例逕行舉發，共開出7張罰單，合計最高罰鍰達6萬4200元，駕照、牌照均吊扣6個月，並須接受道路交通安全講習。

通霄分局指出，苑裡分駐所巡邏員警上月31日下午2點左右，在苗140縣道1.7公里處，發現1輛營業貨運曳引車行駛禁行路段，便當場實施攔檢，曳引車司機一開始停車假意配合，當員警告知違規事由並索取證件時，該名司機竟大踩油門加速逃逸。

警車當下鳴笛示警一路尾隨在後，沿途行經東西十六路、田心二十四路及台1線等路段。過程中，該輛曳引車甚至有連續蛇行、闖紅燈及逆向超車等危險駕駛行為，員警蒐證完備後考量安全性因素，最後在台中市幼獅工業區停止尾隨。

事後針對曳引車行駛禁行路段、拒檢逃逸、闖紅燈、逆向及危險駕駛等多項違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，逕行舉發開出7張罰單，合計最高罰鍰達6萬4200元，駕照、牌照均吊扣六個月及接受道路交通安全講習。

警方呼籲，員警執行交通稽查勤務並無針對性，依據客觀可見情形合理懷疑有違反交通規則之虞者，始會發動攔檢，請民眾遇警察攔檢時，應配合員警指揮及稽查，以免受罰。

該名司機大踩油門加速逃逸，沿途一度跨越到對向車道逆向超車。圖／警方提供
該名司機大踩油門加速逃逸，沿途一度跨越到對向車道逆向超車。圖／警方提供
該輛曳引車在苗140線數度蛇行逼迫警方無法超車實施攔檢。圖／警方提供
該輛曳引車在苗140線數度蛇行逼迫警方無法超車實施攔檢。圖／警方提供
當天警方實施攔檢，曳引車司機一開始停車假意配合，經告知違規事由並索取證件時，該名司機竟大踩油門加速逃逸。圖／警方提供
當天警方實施攔檢，曳引車司機一開始停車假意配合，經告知違規事由並索取證件時，該名司機竟大踩油門加速逃逸。圖／警方提供

台中市 曳引車 罰單

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