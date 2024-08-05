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砂石車疑視線死角撞腳踏車 七旬婦捲車底臟器外露身亡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市區今發生砂石車撞死腳踏車死亡車禍，51歲葉姓司機上午11時許，駕駛砂石車行經民生西路右轉承德路2段，疑因視線死角，涉撞上同向的73歲腳踏車老婦，老婦疑似從車頭遭捲進車底，當場臟器外漏身亡，全案肇事原因尚待釐清。

北市消防局今11時6分獲報，大同區承德路二段砂石車車禍，到場發現老婦早捲進車底，臟器外漏明顯死亡，救護人員正試圖將她挪出車底。

警方指出，葉姓司機經酒測，無酒駕情事，今他駕駛砂石車行經民生西路右轉承德路2段，當時老婦人騎腳踏車也要右轉彎，疑似因視線死角不清釀禍，由於砂石車右側有防捲入裝置，初判老婦應從車頭遭捲進車底，詳細肇事原因尚待調查釐清，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。

救護車示意圖。圖／報系資料照
救護車示意圖。圖／報系資料照
砂石車撞死腳踏車婦，老婦從車頭遭捲進車底，當場臟器外漏身亡，全案肇事原因尚待釐清。記者蕭雅娟／翻攝
砂石車撞死腳踏車婦，老婦從車頭遭捲進車底，當場臟器外漏身亡，全案肇事原因尚待釐清。記者蕭雅娟／翻攝
砂石車撞死腳踏車婦，老婦從車頭遭捲進車底，當場臟器外漏身亡，全案肇事原因尚待釐清。記者蕭雅娟／翻攝
砂石車撞死腳踏車婦，老婦從車頭遭捲進車底，當場臟器外漏身亡，全案肇事原因尚待釐清。記者蕭雅娟／翻攝

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