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高雄警員涉不正當場所遭記大過 所屬分局說話了
高雄市三民二警分局一名李姓警員去年8月至12月間連續3次非因公務出入市區一家時尚會館，還將一名女服務生帶出場，後被女方告涉妨害性自主罪；分局今指出，李警遭控性侵害案，今年5月22日已獲偵結不起訴，因涉足不正當場所確有違紀之處，調查後，予以記一大過處分。
三民二警分局指出，一名女子提告分局李姓員警在仁武區汽車旅館內涉嫌妨害性自主案，分局當時獲悉後配合偵辦，並主動查處陳報警局。
警方指出，李姓員警遭提告性侵案，經仁武分局於今年1月3日依法函送橋頭地方檢察署偵辦後，5月22日檢察官偵查終結，全案予以不起訴在案。
分局表示，李員雖獲不起訴偵結，但涉足不正當場所違紀事實明確，分局從重予記一大過懲處，並提列教育輔導對象加強管考，另追究相關考核監督不周人員行政責任。
分局強調，將秉持毋枉毋縱立場，絕不護短、深入查究，以端正警察風紀。
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