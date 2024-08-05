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大學教授助理過馬路被車撞亡 家屬：別讓悲劇再發生

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市成功大學一名教授的謝姓女助理，7月20日晚間徒步行經東區東門路與富農街口的行人穿越道時，遭一輛左轉東門路的保時捷休旅車撞上，謝女受重傷送醫搶救到隔天不治。謝女丈夫與去年同樣路口穿越道車禍痛失愛女的余姓父親，今天都呼籲汽車駕駛人行經路口一定要停讓行人，不要讓「行人地獄」悲劇一再發生。

據了解，53歲謝姓女助理於7月20日晚間7點40分外出倒垃圾後，走近東區富農街口的東門路行人穿越道、往南到東門路的對側回家，謝女徒步經過路口行人穿越道時，此時一輛由蔡姓男子駕駛的保時捷休旅車從富農街口左轉進入東門路，在路口的行人穿越道撞上走路的謝女。

謝女被撞得頭部、身體都有重創、流血，腿部骨折，雖緊急由救護人員謝女送醫搶救，但她傷勢過重，醫院於隔天宣告不治。肇事的蔡男接受警方調查，其身上無明顯傷勢、酒測值為零。

謝女的陳姓丈夫與孩子都無法接受最親的家人只是到戶外倒垃圾，寶貴的性命就這麼無辜被奪走，謝女是依交通號誌、依法走在穿越道上，謝夫不願見到奪命的蔡男到醫院或是殯儀館致哀，也感受不到蔡的歉意。

據了解，案發路口監視器影像顯示，保時捷車在路口疑有停等其他車子的情形，之後起步再走，車速似沒有很快，疑是左轉時未注意到有行人通過釀成悲劇。

謝女友人則說，家屬有向路口其他商家調到監視器影像，看到蔡男車子左轉行進速度並不算慢，質疑蔡男「沒有注意到行人」的說法。謝女丈夫認為，車禍肇事責任問題，後續就由司法調查處置。

余小妹的父親說，車輛行駛到路口行人穿越道時停讓行人通過是帝王條款，任何車輛駕駛人都應該注意這準則，汽車駕駛人在行經路口時只要減速、多加留意是否有行人通過，應可避免這憾事再發生。

一輛保時捷休旅車於7月20日晚間在台南東區富農街口左轉東門路時，撞上正走過行人穿越道的謝姓女子，導致她傷重不治。圖／民眾提供
一輛保時捷休旅車於7月20日晚間在台南東區富農街口左轉東門路時，撞上正走過行人穿越道的謝姓女子，導致她傷重不治。圖／民眾提供

丈夫 保時捷 行人地獄

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