高雄騎士PO網稱險遭鬼轉機車擊落 網酸他也有這缺失

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市黃姓男子昨深夜騎機車行經前鎮區光華夜市，在廣西路口遇女子騎機車在路口迴轉，讓他險些撞上；黃事後將行車記錄器PO網，徵求他車提供女子車號，結果一群網友指黃騎車太快，得小心撞上三寶；警方指，女子行為違規，可處600元至1800元罰款。

臉書社團「高雄大小事」貼出一名黃姓男子貼文「協尋行車記錄器影像」，黃指出昨晚10時42分許，騎機車回家路上，行經光華夜市的廣西路與光華二路路口，被鬼轉車輛差點擊落，回家掉自己行車記錄器發現未錄到車牌，因此徵求剛好行經該路段有錄到對方車牌號碼者能提供。

不少網友看完影片後，質疑黃男當下車速也太快，有網友指，「開車、騎車都要有防禦駕駛的概念，今天若是一個行動緩慢的老人或衝出去跑跳的小朋友你就完了」、「雖然對方不對在先，但你的車速也很快呢」。

另有網友表示，「看你速度算蠻快，那邊晚上很多猴子、三寶出遊，自己小心慢慢騎會比較好 出了這段再加速也不遲」、「路上有很多三寶，自己騎車也要多注意車速，當心被三寶擊落」、「現在騎車三寶、過路三寶很多，開車不要太快」。

轄區前鎮警分局警方指出，經檢視影片，發現女子當下騎機車在路口不算迴轉，但仍可違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款汽車駕駛人轉彎時不依標誌、標線、號誌指示，可處600元至1800元罰款。

警方指出，由於當事人並未報案，若有女騎士車號，將可依規定開罰。

高雄市黃姓男子PO影片指昨深夜騎機車行經前鎮區光華夜市，在廣西路口遇女子騎機車在路口迴轉，讓他險些撞上。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市黃姓男子PO影片指昨深夜騎機車行經前鎮區光華夜市，在廣西路口遇女子騎機車在路口迴轉，讓他險些撞上。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市黃姓男子PO影片指昨深夜騎機車行經前鎮區光華夜市，在廣西路口遇女子騎機車在路口迴轉，讓他險些撞上。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市黃姓男子PO影片指昨深夜騎機車行經前鎮區光華夜市，在廣西路口遇女子騎機車在路口迴轉，讓他險些撞上。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

行車記錄器

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