六旬老翁掉入網路電商投資陷阱 險遭詐騙3萬元

台南市66歲馬姓老翁在網路上結識LINE暱稱「妮妮」女子後，加入網路電商銷售商品群組，對方告知他只要儲值3萬元，電商平台就會幫忙找客人及販售商品，不用多花心力就能保證獲利。馬信以為真，昨天前往大同路某自動櫃員機前欲轉帳匯款時，被巡邏員警察覺異狀，當場勸說及時阻詐。

台南市警二分局博愛派出所警員洪宇宏，昨天下午4點多在大同路某銀行前自動櫃員機巡守時，發現66歲馬姓老翁持手機操作提款機，上前關懷提問，馬姓老翁向員警表示，他在7月中的時候透過網路結識一名LINE暱稱「妮妮」女子 ，對方向他介紹加入網路電商，提供投資買賣商品網址，並誆稱保證獲利。

馬姓老翁依指示申請帳號後，在線客服指示他需匯款3萬元至指定帳戶，還會幫忙找客人及販售商品，保證獲利，穩賺不賠，但其餘細節都不清楚。

洪宇宏隨後檢視老翁與電商線上客服的對話紀錄，研判此為假投資真詐騙的手法，隨即向老翁勸說，告知他所謂的客人及商品，都是假電商平台虛構的，根本就不存在，並舉例說明相關類似詐騙案例，他才恍然大悟、驚覺受騙上當，並打消匯款念頭，非常感謝員警及時提醒，保住他辛苦的積蓄。