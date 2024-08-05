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六旬老翁掉入網路電商投資陷阱 險遭詐騙3萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市66歲馬姓老翁在網路上結識LINE暱稱「妮妮」女子後，加入網路電商銷售商品群組，對方告知他只要儲值3萬元，電商平台就會幫忙找客人及販售商品，不用多花心力就能保證獲利。馬信以為真，昨天前往大同路某自動櫃員機前欲轉帳匯款時，被巡邏員警察覺異狀，當場勸說及時阻詐。

台南市警二分局博愛派出所警員洪宇宏，昨天下午4點多在大同路某銀行前自動櫃員機巡守時，發現66歲馬姓老翁持手機操作提款機，上前關懷提問，馬姓老翁向員警表示，他在7月中的時候透過網路結識一名LINE暱稱「妮妮」女子 ，對方向他介紹加入網路電商，提供投資買賣商品網址，並誆稱保證獲利。

馬姓老翁依指示申請帳號後，在線客服指示他需匯款3萬元至指定帳戶，還會幫忙找客人及販售商品，保證獲利，穩賺不賠，但其餘細節都不清楚。

洪宇宏隨後檢視老翁與電商線上客服的對話紀錄，研判此為假投資真詐騙的手法，隨即向老翁勸說，告知他所謂的客人及商品，都是假電商平台虛構的，根本就不存在，並舉例說明相關類似詐騙案例，他才恍然大悟、驚覺受騙上當，並打消匯款念頭，非常感謝員警及時提醒，保住他辛苦的積蓄。

台南市警二分局呼籲，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，請民眾不要相信來路不明的投資管道，更不要輕易匯款，如接獲陌生人提及金錢投資相關訊息，小心是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。如有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢或110報案查證，以免辛苦積蓄遭詐騙集團惡意騙取。

馬姓老翁誤入網路電商投資陷阱，險遭詐騙3萬元。記者黃宣翰／翻攝
馬姓老翁誤入網路電商投資陷阱，險遭詐騙3萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容誘騙馬姓老翁匯款。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容誘騙馬姓老翁匯款。記者黃宣翰／翻攝
警二分局博愛派出所警員洪宇宏，巡邏自動櫃員機時察覺異狀，及時阻止馬姓老翁被騙詐。記者黃宣翰／翻攝
警二分局博愛派出所警員洪宇宏，巡邏自動櫃員機時察覺異狀，及時阻止馬姓老翁被騙詐。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 電商

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