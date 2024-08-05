台9線驚現全裸男屍 疑似遭曳引車撞倒

台9線瑞穗鄉段252公里北上車道，今天凌晨4時許驚現全裸男屍，員警巡邏時，在慢車道上發現身分不詳的男性，頭部疑似被車輛輾過，導致頭部變形。接著警方往北約500公尺處，發現一輛曳引車停放在路旁，車輪留有殘留血跡等跡證，立即將41歲林姓司機帶回調查，並追查男子身分。

鳳林警分局巡邏員警，在今天凌晨4時30分左右，巡邏經過台9線252公里北上車道時，在機慢車道上意外發現一名全裸的男子倒臥在地上，員警下車查看發現男子頭部已經變形、腦漿溢出，立即通報消防局救護人員及偵查隊員警到場處理。

消防局救護人員到場後，發現男子頭殼破裂、明顯死亡，隨即交由警方處理；員警立即在事故現場路中央放置三角錐及疏導交通外，並在男子遺體周邊拉起封鎖線，由偵查隊員警蒐證。

警方四處查找可疑人車，隨即在事故現場往北約500公尺處，發現一輛曳引車停放路旁，由於車輛輪胎上留有殘留血跡及人體組織等跡證，懷疑是肇事車輛，上前盤查。