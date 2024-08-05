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頂樓加蓋火警奪命 不排除人為

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市蘆洲區永樂街31巷，上月17日發生住宅火警，8樓頂層加蓋屋起火燃燒。圖／民眾提供
新北市蘆洲區永樂街31巷，上月17日發生住宅火警，8樓頂層加蓋屋起火燃燒。圖／民眾提供
新北市蘆洲區上月十七日發生頂樓加蓋鐵皮屋火警，警、消救出二名租客，其中廿五歲柯姓女子兩周後腦死，家屬放棄急救。警、消發現火勢疑由內往外燒，起火點是獲救的隔壁癌末吳姓男子房間，是否意外待釐清，屋主已對吳提告公共危險罪。

起火點是蘆洲區永樂街某巷一棟七層樓集合住宅，頂樓加蓋鐵皮屋隔成三間套房，林姓屋主七十三歲父親自住一間，另二間分別出租給六十八歲吳姓男子、廿五歲柯姓女子。

上月十七日上午九時十四分吳男房間起火，波及隔壁柯女房間，二人都受困，火勢在屋內悶燒引發大量濃煙，房東父親在火警之前外出購物，逃過一劫。

新北市消防局出動七十二人搶救，抵達頂樓時見大門反鎖，破門滅火，陸續救出二人，火勢約半小時熄滅。

吳男因吸入濃煙，被救出時面部熏黑，預防性送醫至衛福部台北醫院，柯姓女子尋獲時身體灼傷脫皮、已無呼吸心跳，送新北市立三重醫院，搶救後恢復生命徵象，但七月卅日被宣布腦死，家屬放棄急救拔管，檢警完成司法相驗。

據了解，吳姓男子肺腺癌末期，住在附近的兒子租下該處套房讓他獨居，當天起火點在老翁房間，最初懷疑是窗型冷氣機起火，但後來發現火勢疑由房內往外燒，不排除人為因素。吳男目前仍住院插管，檢警將待火場鑑識報告，進一步調查釐清。

房間 頂樓

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