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沒熄火 通霄防風林車內見3屍
卅四歲廖姓男子與卅三歲邱姓女子、卅三歲詹姓女子，前天傍晚被發現一同陳屍在苗栗縣通霄鎮海邊防風林內轎車上，車上有空藥包及礦泉水；警方懷疑三人是網路相約，初步排除外力介入，但詹女家屬質疑死因，檢方今天相驗釐清。
通霄警分局前天傍晚六時許接獲民眾報案，指五北里防風林內一輛白色轎車引擎沒有熄火，靠近發現車內三人一動也不動，疑似已經死亡。
警方趕到場確認三人均死亡多時，該車是一輛租賃車，循線查出租車的是坐在駕駛座的高雄市詹姓女子，右前座則是新竹市邱姓女子，後座是彰化縣的廖姓男子。
三人都沒有明顯外傷，車內找到藥物空鋁箔包和一瓶開過的礦泉水，沒有任何留言；經通知家屬確認身分。
警方調查，廖男和詹女均疑有債務問題，兩人疑透過Ａｐｐ聊天認識，七月十九日曾一同在屏東獲救，廖男和邱女則疑是男女朋友，但警方還要確認。
二日晚間七時許，詹女家屬向高雄警方報案失蹤，廖男母親則是三日晚間報案；警方查出詹女二日晚上八時許在台南租車，從國道三號苑裡交流道下匝道，晚上十一時許駛進通霄海邊防風林就未離開。
警方查出廖男每月要還貸款數萬元，最近常上網搜尋如何解決，曾和邱姓女子ＬＩＮＥ交談有一些不好念頭，手機訊息研判三人應是相約碰面。
由於詹女家屬對詹女死因有意見，質疑有其他原因，檢方今天相驗調查。
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