高雄「脫韁野馬」擦撞貨車 衝分隔島撞斷路燈釀2傷
29歲涂姓男子今晚7時許駕駛福特野馬搭載27歲妹妹行經高雄市國泰路二段時，欲從慢車道外側變換至內側，適楊姓男子駕駛自小貨車從快車道變換至慢車道，余的福特車擦撞貨車後，失控衝上分隔島，巨大撞擊力將路燈桿撞斷，車頭毀損，幸涂氏兄妹僅受輕傷。
警方調查，涂姓男子駕駛福特野馬今晚7時許行駛於鳳山區國泰路二段的慢車道外側，後欲變換至慢車道內側，當時楊姓男子（26歲）駕駛自小貨車，原行駛於國泰路快車道，欲變換至慢車道時，涂男的福特野馬左前車頭與楊男貨車的右側車身發生碰撞。
因巨大撞擊力，涂男的福特自小客車衝上分隔島後撞斷路燈桿，車頭嚴重毀損，所幸涂男僅手腳輕微擦挫傷，坐在副駕駛座的妹妹則嘴唇裂傷，鳳山警分局警方獲報到場處理。
警方對涂、楊兩人施以酒測，酒測值均為0，初步研判涂、楊兩人當時均變換車道不當，涂則疏於注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊判定釐清。
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