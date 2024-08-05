班導捲20萬跑路 12家長受害

廖男剛任職國中部導師10多天，就私下透過通訊軟體，私訊家長要求繳交餐費等多項費用，並以現金繳費不便為由，私自提供個人帳戶，多名家長依指示轉帳。圖僅示意，與新聞無關。圖／報系資料照 新竹縣某私立中學一名廖姓男導師疑背負龐大債務，近日向學生收取班費、餐費和校外教學費用20多萬元後銷聲匿跡，被家長及學校提告詐欺，目前仍未到案；關於家長損失，學校昨天承諾會負責到底，也強調「這完全是老師個人的行為」。

據了解，廖男向每位學生收取班費5百元、校外教學費用2千元和整學期餐費1萬3千元，並以私訊跟家長們解釋「現金繳費不便」，然後提供個人帳戶要求家長們匯款，但所收款項未再上繳給學校；事件引發學生跟家長恐慌，廖男起先還有接電話，承諾會出面還錢，但後來避不見面，電話也不接。

新湖警分局指出，廖男行為涉犯詐欺與侵占，學校7月29日報案，目前統計有12名家長受害，後續將通知廖男到案說明，也呼籲民眾勿輕信他人，交付自身財物時應加以求證。

校方指出，廖男上月中剛獲聘新到任，入職前有提供良民證，沒想到他到職10多天就私訊家長要錢，目前已通知家長們停止匯款，訓導主任也有到班級說明；校方強調這起事件屬於老師個人行為，受害家長損失的金錢，校方會負責到底，吸收已繳交的款項。