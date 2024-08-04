「隔壁傳出爆炸聲」…鄰居報案台南大樓5樓傍晚失火 燒毀電動腳踏車
台南市安南區北安路二段一棟15樓大樓，今天傍晚6點多5樓住戶報案鄰居住處傳出爆炸聲，並有煙冒出，大樓管理員緊急疏散在家住戶約25人，消防人員上樓察看起火戶，沒有人在家，破門進入後發現疑似電動腳踏車充電處起火；但屋主返家後表示當時沒有在充電，真正起火原因待消防局火災調查科人員進一步鑑定查明。
「隔壁傳出爆炸聲，還有火煙。」台南市消防局救災救護中心，今天傍晚6點多接獲民眾報案，位於安南區北安路二段一棟15樓大樓，5樓冒煙有爆炸聲，中心派出安南等分隊共計出動13車25人到場搶救。
消防人員到5樓察看，5樓有些許黑煙冒出，因擔心屋內有人受困，馬上破門入屋內無人在家，火勢於6點39分撲滅後排煙中，消防設備有作動。據了解，屋主自外返家後他表示當時沒有在充電，消防人員認為疑似電動腳踏車充電處起火，至於起火真正原因，待火災調查科人員鑑定釐清。
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